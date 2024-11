Meer dan 300 leden nemen intrek in vernieuwd chiroheem: “Heel blij met verhuis”

Zondag was het feest naast het Jeugdcentrum. De grote leidingsploeg en meer dan 300 leden van Chiro Waregem Centrum namen er hun intrek in het vernieuwde gebouw.

Chiro Centrum bestaat al meer dan 80 jaar en kent zijn thuis op het Jeugdeiland. Door de felle groei van de voorbije jaren was de nood naar extra ruimte erg hoog. Het stadsbestuur besloot om het bestaande hoofdgebouw intern te renoveren en – vooral in de hoogte – ferm uit te breiden.

“Op de bestaande structuur kwam een tweede verdieping en het gebouw werd ook in de lengte wat groter. Op die manier beschikt de Chiro voortaan over de nodige lokalen en bergruimte voor onder meer tenten, kook- en spelmateriaal. Er werden ook meer toiletten voorzien en er is een doucheruimte”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

1 miljoen euro

Zaterdag was de leiding een ganse dag in de weer om alles te verhuizen. “De oude gebouwen, waar we tijdelijk verbleven, moesten leeg en alle spullen kregen een plek in het vernieuwde gebouw. Het was puzzelen maar we zijn heel blij dat we er in kunnen trekken”, klinkt het.

Pluspunt Architectuur stond in voor het ontwerp, Libowar voerde de werken uit als aannemer. Het stadsbestuur investeerde een kleine 1 miljoen euro in het project.