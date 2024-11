Marnixring schenkt 5.000 euro aan goede doelen

Vrijdagavond ging in de kerk van Sint-Denijs het jaarlijkse concert door van Marnixring De Vlaschaard. Ô-Celli bracht een prachtig concert met filmmelodieën. Zoals altijd namen ook enkele goede doelen een geldsom in ontvangst. Vier projecten kregen 500 euro. Dat waren Hands Together for Gambia, Aniké (actief in Guinée), De Lage Kouter uit Kortrijk en De Kindervriend uit Rollegem. Atoom 80 kreeg 3.000 euro. Dat is een project van vzw Oranjehuis, die zich inzet voor jongeren die zich belemmerd voelen om deel te nemen aan het schoolse leven. (GJZ/foto GJZ)