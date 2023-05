Marnixring schenkt 4.000 euro aan Centrum Preventie Zelfdoding

Marnixring De Pekker overhandigde in restaurant De Smaak een cheque van 4.000 euro aan Piet De Bruyn, directeur van het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding. “Geld dat deels kwam van 25 sponsors en deels van de aanwezigen op onze debatavond ‘Achter de bal…’ in het Sint-Jozefscollege in Izegem”, zegt Marnic Vandenbroucke van de Marnixring. ‘Achter de bal…’ greep op 19 januari plaats en bekeek het voetbal vanuit een economische invalshoek. “In het panel zaten Leo Van der Elst (Club Brugge), Michaël Verschueren (Anderlecht en UEFA) en Lorin Parys (CEO Pro League). We konden rekenen op ruim 250 aanwezigen.” (IB/foto Frank)