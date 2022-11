Marnixring Avelgem-Zwevegem schenkt 7.500 euro aan goede doelen

De jaarlijkse culturele activiteit van Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem was opnieuw een voltreffer. In een volle Sint-Martinuskerk in Avelgem concerteerde het Universitair Symfonisch Orkest.

Na het concert kreeg dan een aantal goede doelen een flink financieel steuntje. Naast de steun voor de basisprojecten Dokters en hulpverleners in Oekraïne, Rishan in Ethiopië voor jonge zwangere vrouwen, De Kier in Kortrijk voor mensen in kansarmoede, een familieproject in India en Lentevakantiewerking in Vlimmeren, was er nog een cheque van 4.000 euro voor De Kindervriend in Rollegem. Daar krijgen kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin de nodige zorg, onderwijs en therapie. (GJZ)