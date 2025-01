Marnick (60) en Pascal (46) richten De Katerkaarters op: “Op zondagmorgen wel eens een kater”

Op zondag 26 januari start om 10 uur de allereerste kaarting van de nieuwe kaartersclub De Katerkaarters in Bistro El Patio in de Weststraat 16 in Ingelmunster. De initiatiefnemers zijn Pascal Glorieux en Marnick Goossens.

Pascal (46) uit de Gentstraat en Marnick (60), zaakvoerder van El Patio, kennen elkaar al vele jaren. “Eind 2024 waren we samen aan het aperitieven in El Patio”, vertelt Pascal. “Het was heel gezellig. We babbelden over verschillende zaken, waaronder ook over het verenigingsleven. We spraken eveneens over een kaartje leggen met kerst en oudejaar. Plots dacht ik dat El Patio een ideale locatie is voor een kaartclub. Het is er ruim, gezellig en er is veel licht door de vele ramen. Ik vond dat natuurlijk een leuk idee”, pikt Marnick in. “Pascal en ik kaarten allebei graag, maar ’t is de tijd hé! Uiteindelijk besloten we om op zondagvoormiddag een kaartje te leggen. Vroeger was dat toch meer de gewoonte. De mensen gingen naar de misviering en daarna trokken ze naar hun stamcafé om een kaartje te leggen.”

“Een kater op zondag”

Het idee was gelanceerd, maar nu moest men nog een passende naam vinden. “Na dikwijls een zware zaterdagnacht heeft men op zondagmorgen wel eens een kater”, lacht Pascal. “Voila, De Katerkaarters waren geboren. Ik ontwierp een mooi logo en de startdatum werd vastgelegd.”

De Katerkaarters komen iedere vierde zondag van de maand bijeen. Om 9.45 uur worden de leden verwacht, en volgt de loting en de tafelverdeling. Om 10 uur wordt er gestart. Er worden drie ronden gekaart. De punten worden bijgehouden in een aangepast computerprogramma. Ouderen, maar ook jongeren, zijn welkom. Iedere kaarter betaalt per kaartvoormiddag telkens 3 euro. Dit geld wordt integraal gebruikt voor de kampioenenviering van begin december, waar dan naast de kaarting ook een gezellig samenzijn wordt gehouden met een etentje, huldiging van de kampioen en rode lantaarn.

Wil je lid worden? Inschrijven kan bij Marnick in El Patio in de Weststraat 16 of via katerkaarters@gmail.com.

katerkaarters@gmail.com