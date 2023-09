Markant in Ruiselede begint in stijl met drie nieuwe bestuursleden: “Rosé vloeide rijkelijk”

Markant organiseerde vorige week donderdag haar startactiviteit in het Park van Ruiselede met Soirée Francaise. Op die gezellige samenkomst in passend ornaat nam een bestuurslid afscheid en werden drie nieuwe bestuursmensen geïntroduceerd.

Mieke Dhoore en Hilde Lippens zijn al ruim 15 jaar lid van de vereniging, waarvan 10 jaar in duo als voorzitter. “Als voorzittersduo doen we samen de ledenadministratie en fungeren we als motor achter het bestuur. Deze formule werkt efficiënt en kunnen we alleen maar aanbevelen. Het is altijd leuk en zinvol om eens met de covoorzitter te sparren over de werking en de takenverdeling”, vertelt Mieke. “Nu telt onze ploeg 13 leden en per activiteit zijn minstens twee bestuursleden verantwoordelijk als voortrekker, zoals bij deze startactiviteit, de verrassingstocht. Bij de activiteit zelf helpt iedereen gedreven mee, zo houden we het combineerbaar met het gezinsleven. De inschrijvingen voor dit jaar lopen nog, vorig jaar hadden we er in totaal 102.”

Het bestuur nam afscheid van Annick Van Gheluwe en verwelkomde enthousiast nieuwkomers Leonie Desmet, Charlotte Verbeke en Sanne Dhuyvetters. “Het was allemaal erg sfeer- en smaakvol”, lacht Mieke Dhoore. “Onze startactiviteit ging gepaard met picon en Franse amuses, vervolgens waren er croques à volonté en we sloten af met een ludieke afvalquiz om de kennis over la douce France te testen. Bianca Verhegge werd de winnares, die meteen in ware Miss-stijl werd gekroond tot onze ‘Femme Markante 2023”, inclusief erelint en magnumfles rosé. Daarna vloeide de rosé nog rijkelijk.”

Veel Afwisseling

“We hebben minstens één activiteit per maand, waarbij we steeds zoeken naar ontspanning maar ook leerrijke bezoekjes brengen aan ondernemers. We streven afwisseling na, met extra focus op vrouwelijk ondernemerschap. Al weerleg ik graag de perceptie dat Markant enkel voor zelfstandigen is. We zijn er voor ondernemende dames en via onze activiteiten leren we andere mensen kennen op hun werkvloer. Zo is er een bakworkshop van Sylvia Konior, een bezoek aan Mon Dada, een bedrijf opgestart door een jonge onderneemster, en een demonstratie keramiek bij Sabine Van Houtte”, somt Mieke op. “Markante vrouwen gaan ook graag op verplaatsing, zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen achter de schermen van de Tieltse Aardappelhoeve.”

Op zaterdag 14 oktober is Markant van de partij bij Race for the Cure, een geldinzameling voor onderzoek naar borstkanker. De Nationale Cultuurdag van Markant is op woensdag 18 oktober in het Gildhof in Tielt, met een avondvullend programma van Astrid Stockman. Lekker zoet wordt ook het bezoek op donderdag 16 november aan een chocolademaker uit eigen dorp, Chocolatoa in de Poekestraat. (Roland Van de Steene)