Markant-afdeling Pittem-Egem blaast 70 kaarsjes uit

Markant Pittem-Egem bestaat dit jaar 70 jaar en dat moet gevierd worden. De vereniging is na al die tijd nog steeds zeer levendig en staat open voor ondernemende vrouwen in elke zin van het woord. Wij spraken met voorzitter Inge Naert op de startactiviteit op woensdagavond 7 september.

“Markant is destijds opgericht als een socioculturele vereniging voor ondernemende vrouwen en dat is tot op vandaag nog altijd ons motto”, start voorzitter Inge Naert haar verhaal. “Ondernemend moet je zien in de breedste zin van het woord, dus niet alleen in relatie met een zelfstandig beroep. Onze vereniging staat open voor vrouwen die ondernemend zijn op beroepsvlak, op sociaal vlak, op verenigingsvlak of wat hun hobby’s betreft. Ons jaarthema is veelzijdig en die vlag dekt zeker de lading. We gaan er zeker geen groots jubileumjaar van maken, maar wilden dit feit toch ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we van onze startactiviteit iets feestelijks gemaakt. Elk van de 100 ingeschreven leden kreeg een aperitief en kon genieten van een optreden van pianiste Katrien Verfaillie, die we kennen van haar coronahit Kunnik Nemi Na Joen Komn. Na het optreden kon iedereen aanschuiven aan een lekkere maaltijd, waarbij gezellig samenzijn het hoofddoel is.”

“Deze veelzijdigheid zien we niet alleen bij onze leden, maar willen we ook doortrekken in onze activiteiten. Bij het opstellen van ons jaarprogramma streven we altijd naar een gezond evenwicht tussen informatieve activiteiten (voordrachten of infoavonden) en meer actieve evenementen. Daarnaast zorgen we ervoor dat zowel de jongere als de wat oudere leden aan hun trekken komen. Zo organiseren we de komende maanden een initiatie padel, is er een workshop make-up en eentje rond armbreien, worden we ingewijd in de geheimen van de vele apps en krijgen we volgend jaar een kookworkshop Burgerparty. Daarnaast zal nationaal voorzitter Gudrun Verschuere getuigen over haar reis naar Burundi met drie andere ondernemende vrouwen, krijgen we een moedige getuigenis van iemand die afkickte van een alcoholverslaving en brengt, vanuit de regionale werking, Lieve Blancquaert haar voordracht Let’s talk about sex brengen. We gaan ook nog op bedrijfsbezoek bij l’Ombre en er wacht ons nog een verrassingsactiviteit.”

Kom op tegen Kanker

“In mei volgend jaar nemen we voor de derde maal met een groep deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Met acht leden zullen we elk 125 km fietsen. Omdat we voor onze deelname sponsoring moeten zoeken, zullen we een wijnactie organiseren om geld in het laatje te brengen.”

“We hebben er al 70 mooie jaren opzitten en zijn vast van plan er nog eens 70 jaar bij te doen. We beseffen echter wel dat dit alleen maar haalbaar is wanneer op regelmatige basis jonge mensen doorstromen naar het bestuursteam. En net zoals bij heel wat verenigingen wringt ook bij ons daar een beetje het schoentje. We zijn op dit moment met acht teamleden uit verschillende generaties, van wie een aantal dat zich al heel wat jaren inzet voor de vereniging. We zijn ook bijzonder trots dat Gudrun Verschuere, die momenteel nationaal voorzitter van Markant is, nog steeds een gemotiveerd lid van ons bestuur is. Er zijn dit jaar echter drie mensen die na heel wat jaren dienst afscheid willen nemen van hun bestuursfunctie. We doen dan ook een warme oproep aan de jongere leden om onze ploeg te komen vervoegen en zo mee het voortbestaan van de vereniging te komen verzekeren.”