Marc Bafcop neemt na 27 jaar afscheid van Sint-Pieterswijkcomité

De afgelopen 27 jaar heeft Marc Bafcop meer dan bijzondere inzet getoond voor de Sint-Pieterswijk in Ieper waar hij destijds kwam wonen met zijn gezin. Zo belandde hij al snel in het Sint-Pieterswijkcomité en met succes, want hun Vlaamse vedettenparade is al jaren een schot in de roos. Voor de 100ste verjaardag van de Sint-Pieterswijkfeesten, die twee jaar uitgesteld werd door corona, zal Marc er voor het eerst sinds lang niet meer bij zijn.

In een nieuwe buurt komen wonen doet wat met een mens. Dat beseft Marc Bafcop als geen ander. “Toen we hier 27 jaar geleden kwamen wonen, zaten de wijkfeesten er net aan te komen. Toenmalig voorzitter Danny Polley vroeg helpende handen voor de opbouw en afbraak van de tent. Zo stond ik al snel op het Zaalhof, waar ik heel wat nieuwe mensen leerde kennen. In dat jaar stond trouwens mijn jeugdidool Willy Sommers op het podium, wat mooi meegenomen was. Negentien jaar geleden vroeg men of ik in het bestuur wilde komen. Ik twijfelde serieus, want ik wist aan welk engagement je begon. Ik had namelijk jaren in het bestuur van de Mesense voetbalploeg gezeten.”

Ik kreeg veel dankbaarheid terug en wil nu op mijn beurt iedereen bedanken

“Na wat aandringen en in overleg met mijn vrouw Marleen besloot ik om de stap te wagen en ik heb me van in het begin voor de volle 200 procent ingezet. Naast de wijkfeesten met Vlaamse schlagers organiseerden we ook een activiteiten voor Sint-Maarten, Halloween, Kerstmis en Pasen. Dit betekende dat je eigenlijk het jaar rond bezig was voor de Sint-Pieterswijk. Maar daar kreeg ik heel wat dankbaarheid voor terug en daarom wil ik op mijn beurt zeker alle vrijwilligers bedanken en iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we de Sint-Pieterswijkfeesten jaar na jaar konden organiseren.”

Nooit veeleisend

De laatste jaren verdwenen de nevenactiviteiten en zette het Sint-Pieterswijkcomité alles op de Vlaamse vedettenparade. “Uiteraard kon dat niet zomaar verwezenlijkt worden. Het was een heel jaar werken om de juiste contacten te leggen met artiesten en hun management ook om sponsors te zoeken die publiciteit wilden maken in het programmaboekje. Door pannenkoeken te verkopen in de buurt haalden we extra budget binnen om nog grotere namen op onze affiche te krijgen. De verkoop van drank en braadworsten tijdens De Gevleugelde Stad zorgde ook elke editie voor een stevig centje in onze kas.”

“Ik ontfermde me tijdens de wijkfeesten elk jaar over artiesten en kondigde hun optreden met veel plezier aan. Heel wat Vlaamse vedetten zijn zo bij ons de revue gepasseerd, zoals Eddy Wally, De Romeo’s, Laura Lynn en vele anderen. Eén van de artiesten die meerdere jaren op rij op de affiche stond en altijd met veel vrolijkheid en positiviteit voor en achter de schermen aanwezig was, is Paul Severs. Moeilijke artiesten hebben we nooit over de vloer gehad, iedereen kwam met veel plezier één of meerdere keren bij ons langs.”

Optreden in tutu

Je handen uit de mouwen steken zorgde bij het Sint-Pieterswijkcomité ook regelmatig voor plezeier. Van een van de grappigste momenten hoopt hij dat er geen foto’s meer circuleren. “Toen heb ik samen met de voorzitter een ludiek optreden gedaan in een tutu (een ballerinakleed, red.).” Maar wie dergelijke optredens op poten zet, weet dat er ook al eens iets kan fout lopen. Marc herinnert zich een heikele situatie. “Op de dag van het optreden kregen we controle van de brandveiligheid. Omdat we onvoldoende noodverlichting hadden bij de nooduitgangen mochten we niet van start gaan. Gelukkig hebben we het met vereende krachten toch in orde gekregen en kon het optreden diezelfde avond volledig veilig van start gaan.”

Heeft Marc ergens spijt van? “Enkel van het feit dat we er nooit in geslaagd zijn om Will Tura op ons podium te krijgen. Hij had zeker en vast een prachtig optreden kunnen verzorgen op onze wijkfeesten. Niettemin is elk jaar prachtig geweest. Ik heb geen spijt van alle jaren dat ik me als bestuurslid voor de wijkfeesten heb ingezet. Maar aan elk hoofdstuk in het leven komt een einde. Mijn afscheid bij de Sint-Pieterswijkfeesten geeft mij nu meer tijd en ruimte om bij mijn familie te zijn.”

De honderdste verjaardag van de Sint-Pieterswijkfeesten wordt gevierd op zaterdag 2 juli vanaf 19 uur met onder andere Top Pops, Siham, Paco Garcia & Steven Lambert, Lindsay en Christoff.