Marc (61) zat met Vlamertingse Duivelboys in stadion tijdens aanslag: “Bij zo’n tragedie is voetbal maar bijzaak”

België-Zweden werd maandagavond bij de rust gestaakt na de dodelijke schietpartij in Brussel waarbij twee Zweedse supporters omkwamen. Voor de vele supporters in het Koning Boudewijnstadion sijpelde het nieuws pas tijdens de match binnen. Marc Devroedt zat in het stadion met een delegatie van zeven mensen van supportersclub de Vlamertingse Duivelboys.

Marc kwam met zijn gezelschap rond 19.30 uur aan op de parking van de Heizel. “We verzamelen steeds aan ons stamcafé ‘t Projekt in Vlamertinge en zorgen dat we op tijd in Brussel zijn”, vertelt Marc (61), die in Tribune 4 zat.

Mexican wave

“We hadden bij aankomst nog niets door, het was pas tijdens de match dat we vernamen dat er een dodelijke schietpartij gebeurd was. Tijdens de rust galmt er normaal gezien luide muziek door de boxen en dat was nu niet het geval. De rust duurde ook langer dan normaal en dus vermoedden we dat de match zou gestaakt worden. De speaker bevestigde dat en we moesten dan nog tot middernacht in het stadion blijven. Alle poorten waren gesloten.”

Intussen ging er een mexican wave door het stadion en werd er gezongen om de Zweedse fans een hart onder de riem te steken. Er was een grote solidariteit in het stadion. De sfeer tijdens interlands is sowieso veel vriendschappelijker. Ik heb begrip voor de beslissing van de Zweedse selectie. Op zulke momenten is voetbal maar bijzaak en het is nu aan de UEFA om te bepalen of deze match nog verder gespeeld wordt.”

Thuis rond 2.30 uur

Uiteindelijk verliep de uittocht veilig en sereen. “Er was wel even file op de parking. Rond 2.30 uur waren we weer thuis”, aldus Marc, die tien jaar geleden mee aan de wieg stond van de Vlamertingse Duivelboys. “We zijn een erkende supportersclub en ik deed al enkele mooie verplaatsingen. Vrijdagavond zat ik in Wenen voor de interland tegen Oostenrijk. In juni willen we met het EK weer uitpakken met een groot scherm achter de kerk en zullen we in samenwerking met andere clubs bussen inleggen naar Duitsland”, besluit Marc, die ook bij KSK Vlamertinge betrokken is.