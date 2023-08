Mandelfietsers organiseren vierde editie Mandel Classic op 2 en 3 september en steunen WZC Ingelmunster bij aankoop van Veloplusfiets

WTC Mandelfietsers Ingelmunster organiseert op 2 en 3 september de vierde editie van Mandel Classic. Een fietsfestijn voor families, bezitters van elektrische fietsen en wielerfanaten. Het betreft een toertocht met diverse afstanden (45, 69, 95, 115 of 140 km) en een familietocht (24 km) met start (tot 15 uur) en aankomst aan de sporthal in Ingelmunster.

Dit jaar gaat een deel van de opbrengst van Mandel Classic richting WZC Maria Rustoord. Het woonzorgcentrum wil een speciale fiets (Veloplus) aankopen waarmee senioren kunnen genieten van de buitenlucht. De Veloplusfiets duwt namelijk een rolwagen voort. Een project waar Mandelfietsers Ingelmunster de schouders wil mee onder zetten. Er wordt per deelnemer aan Mandel Classic 1 euro geschonken aan het project. Vorig jaar kon Mandel Classic rekenen op 1800 deelnemers.

Ondertussen al 180 leden

De algemene organisatie en coördinatie is in handen van voorzitter Pieter Tibergijn. Er zijn bijna 100 enthousiaste medewerkers die zijn opgesplitst in verschillende teams, aangestuurd door een teamverantwoordelijke. Op maandagavond 28 augustus wordt door Pieter nog een laatste medewerkersbriefing georganiseerd zodat de hele ploeg klaar is om er vol tegen aan te gaan.

Vorig jaar reden ploegmaats Declercq en Lampaert mee

Koen Velghe is verantwoordelijke voor de opbouw van de site aan de sporthal. Het parcours wordt uitgetekend door Johan Calleeuw. Mandel Classic trekt richting Vlaamse Ardennen op een alternatieve wijze en zoekt minder bekende kuitenbijters en glooiende stroken op. Kasseien worden vermeden. Mandel Classic maakt sinds dit jaar deel uit van Heroïca Classics, een verzameling van kwalitatieve toertochten. Vorig jaar brachten Yves Lampaert en Tim Declercq een Soudal-Quick.Step-delegatie mee en reden Mandel Classic.

Mandelfietsers werd opgericht in 1968 en telt ondertussen 180 leden. De club groeide de afgelopen jaren zienderogen. Het vernieuwde bestuur zorgde voor een nieuwe wind. Mandel Classic is enerzijds een fietsevenement maar zorgt anderzijds ook voor een nog betere sfeer binnen de club gezien vele leden tijdens die twee dagen intens samen werken en elkaar nog beter leren kennen. Ook dat is een doel en de missie van de organisatie.

Alles zeer democratisch

Het aanbod van Mandel Classic is vrij ruim en kwalitatief. Er worden vier uitgebreide bevoorradingsposten voorzien nl. in Anzegem, Avelgem, Schorisse en Oostrozebeke. De familietocht (24 km) en de 45 km (ideaal voor de elektrische fiets) houdt halt bij het Melkhuisje in Oostrozebeke waar de deelnemers een gratis ijsje aangeboden krijgen. Daarnaast is er een ruime fietsparking bij de start, een gratis Born energiebar of -gel voor elke deelnemer, gratis pechdienst, een gratis boterham, een gratis fotoservice, een glaasje cava voor de deelnemende dames en ambiance op het gezellig Kwaremont-terras. Ook niet-fietsers zijn dus zeker welkom. Inschrijven kan tegen een heel democratische prijs via de website of ter plaatse in de sporthal.