Maïka en Laura zijn de nieuwe vrouwelijke dekens van Kanegem

Op de vooravond van de traditionele Sint-Elooiviering voor de mannen verzamelden voor het tweede jaar op rij ook de dames van Kanegem voor hun vrouwelijke variant. Een 60-tal dames verzamelden in café ’t Vliegend Peerd. Na het aperitief in het café konden de dames aanschuiven aan de (hip)foodtruck van Tieltenaar Peter Verhamme. Daarna leende Pastorie Caeneghem zijn voortuin uit voor het fotomoment, waarna het gezelschap afzakte naar café De Kalkhoven van deken Brenda Vandeputte, waar Radio Figaro nog tot in de vroege uurtjes voor de sfeer wist te zorgen. Daar werden dan ook de nieuwe deken en jongdeken voor 2025 voorgedragen. Zo volgt Maïka Blondeel huidig deken Brenda Vandeputte op en mag Laura Vallinga de titel van Jongdeken overnemen van Lieselotte De Backer. (foto WME)