Maddy Decroix is de nieuwe medewerker buurtzorg in De Schakel

Er wordt meer en meer werk gemaakt van een toegankelijke buurtzorg, waarbij zorg en welzijn centraal staan. Het Lokaal Dienstencentrum De Schakel heeft daarom een extra buurtzorg medewerker aangesteld: Maddy Decroix. Haar doel is vooral de zorgbehoeften in kaart brengen en het sociale netwerk binnen de buurt versterken.

Het doel is de drempel naar zorg en welzijn te verlagen en het sociale netwerk van de inwoners te versterken, zodat iedereen op een volwaardige manier kan deelnemen aan het dagelijks leven in zijn of haar vertrouwde omgeving. Om dit alles te realiseren, is er in het Lokaal Dienstencentrum De Schakel een extra buurtzorgmedewerker aangesteld. Deze buurtzorgmedewerker is de 38-jarige Maddy Decroix uit Abeele. Maddy is gehuwd met Bart Vanneste en samen hebben ze één zoon.

Nieuwe uitdaging

“Ik was buurtzorgcoördinator in Ieper, werkte 12 jaar in een voorziening als coördinator dagvoorziening en de laatste 2 jaar als coördinator buurtzorg. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd als vrijwilliger bestuurslid van VZW Thus Poperinge, die buurtactiviteiten organiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om hen te laten participeren in de samenleving. Ik ben ook bestuurslid van het feestcomité van Abeele, waar ik evenementen help organiseren. Ik hou van mensen en heb mensen nodig”, lacht Maddy. “Toen ik een voordracht gaf hoorde ik toevallig dat er een vacature was bij buurtzorg Houthulst, ik solliciteerde en kon hier beginnen. Mijn focus zal liggen op thuisbezoeken in heel Houthulst om zo de zorgnoden bij de mensen in kaart te brengen en te kijken hoe we kunnen helpen. Ik maak ook een buurtanalyse, zodat ik weet wat de buurt nodig heeft en kan evalueren wat goed loopt en wat minder, en of we al dan niet kunnen samenwerken met verenigingen.”

Lokale samenwerking

Als buurtzorgmedewerker zal Maddy, samen met Chantal Denolf, een verbindende rol spelen tussen WZC De Groene Verte, het Lokaal Dienstencentrum De Schakel, de buurtbewoners en lokale verenigingen. Door het organiseren of ondersteunen van lokale activiteiten, het uitvoeren van huisbezoeken en actief aanwezig te zijn in de buurt, zal de drempel naar zorg en welzijn verlaagd worden.

Ben je een gedreven inwoner van Merkem en wil je deelnemen aan de buurtraad? Of wens je een huisbezoek of gesprek met Maddy? Neem dan contact op via buurtzorg@wzccassiers.be of via 051/69.71.76 (LDC De Schakel). Je kan ook langskomen op dinsdagvoormiddag in ’t Koutertje van WZC De Groene Verte. (ACK)