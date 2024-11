Lut Deseyn wordt voorzitter harmonie

Zaterdagavond hield Harmonie De Verenigde Vrienden Avelgem haar jaarlijks Ceciliafeest in salons Alta Ripa Avelgem. Dit jaar was het evenwel net iets anders vermits Lieven Vantieghem zijn voorzitterschap doorgaf aan burgemeester Lut Deseyn.

Lieven Vantieghem was 19 jaar lang voorzitter van de harmonie. “In samenspraak met het bestuur hebben we echter besloten om Lut Deseyn als nieuwe voorzitster voor te stellen”, vertelt de 70-jarige oud-burgemeester. “Ik ben op een leeftijd gekomen waarop het tijd is om de fakkel door te geven. Ik heb dit met heel veel plezier gedaan, maar mede door mijn gezondheid was het tijd om te stoppen.”

“Met Lut krijgt de harmonie een voorzitster die geen onbekende is. Ze kent al iedereen en was zelf muzikant waardoor de wissel vlot zal verlopen. Lut kan nu nieuwe accenten leggen en haar eigen stempel drukken, zoals ik ook deed. Ik combineerde dit met mijn burgemeesterschap, wat zo zijn voordelen heeft wat relaties betreft. Het muzikaal werkjaar is na het Ceciliafeest afgesloten, waardoor Lut met een nieuwe lei kan beginnen”, aldus Lieven, 42 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen en 24 jaar burgemeester van Avelgem.

“Zelf was ik sinds 1984 spelend lid van de harmonie – trompettist – en dit tot eind 2018”, zegt Lut Deseyn, de nieuwe voorzitster. “Sinds mijn burgemeesterschap in 2019 had ik te weinig tijd om repetities bij te wonen. Daarom ben ik dan ook gestopt. Toch miste ik geen enkele voorstelling. Ik heb dit voorzitterschap dan ook graag aanvaard. Het muziek ligt me na aan het hart, ook mijn pa zaliger was jarenlang bestuurslid. Ik leerde er ook mijn partner Inge kennen.”

Traditie

“Traditiegetrouw maakt de burgemeester heel dikwijls deel uit van het muziekbestuur, wat ook Lieven deed. Lang moest ik er niet over nadenken toen ik de vraag al in mei kreeg. Maar door de nakende gemeenteraadsverkiezingen, en de drukte daarrond, had ik besloten om pas na het Ceciliafeest het openbaar te maken. Samen tellen we, bestuur inbegrepen, 111 leden. Ik zal met plezier het voorzitterschap op mij nemen”, besluit Lut Deseyn. (ELD)