Luc Vanmarcke is clubkampioen bij Zang en Kleur

In het allerheiligenweekend was er in oc De Kappaert de traditionele vogelshow van Zang en Kleur. De organisatoren mochten 623 vogels een plaatsje geven in de grote zaal. Een hele klus ook voor de juryleden die na lang wikken en wegen Marc Demeulemeester tot algemeen kampioen uitriepen. Claude Vanderoegstraete werd tweede. De titel van clubkampioen ging naar Luc Vanmarcke. Zang en Kleur wil meer naar buiten treden en deed dit, dit jaar al met een kleine tentoonstelling in wzc Sint-Amand. Een tentoonstelling die fel gesmaakt werd door de bewoners en wellicht volgend jaar een vervolg zal kennen. In 2025 wil de vereniging ook graag het West-Vlaams Kampioenschap van de AOB organiseren. (GJZ/foto GJZ)