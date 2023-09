Luc Buyse zocht en vond weer ruim 100 seingevers voor Izegem Koers: “Zonder seingevers zijn er gewoon geen wielerwedstrijden”

Geen Izegem Koers zonder seingevers en om die allemaal op post te krijgen is Luc Buyse verantwoordelijk. De aimabele Bosmolenaar spendeert heel wat uurtjes aan het samenbrengen van voldoende seingevers. “In totaal hebben er 103 nodig, maar we voorzien ook enkele reserves. Want de dag zelf kan er natuurlijk ook nog iemand afhaken.”

De minzame Luc Buyse is een bekend figuur op de Bosmolens en bij uitbreiding in heel Izegem en de koerswereld.

Hoe belandde je in het wereldje?

“Ik ben ook al een 15-tal jaar lid het feestcomité dat Bosmolens Ommegang organiseert. Ik heb daar aan de zijde van Jean-Paul Ronse de stiel wat geleerd. Ik hielp er bij de organisatie van de wielerwedstrijden en het bijeenzoeken van de seingevers. Ondertussen is Wim Toebat daar de verantwoordelijke. Nu help ik op andere plaatsen tijdens de feesten.”

Vorige zaterdag was je ook op post bij Il Nikko D’Oro, het officieus wereldkampioenschap tijdrijden voor amateurploegen.

“Ook daar zorgde ik voor de seingevers. Maar men had er maar 22 van doen, dat viel dus nog mee.”

Hoe belandde je bij Izegem Koers?

“Vroeger stond Stephan Christiaens in voor de seingevers, een zestal jaar geleden kwam de vraag of ik dat wilde doen. Ik heb toegezegd en zetel nu ook in het organiserend comité.”

Luc Buyse woont al zijn hele leven in de Geitestraat. © Frank Meurisse

Hoe ga je tewerk om al die seingevers te vinden?

“In Izegem zelf ken ik natuurlijk heel wat mensen. Die spreek ik persoonlijk aan. Maar dat volstaat niet. Er zijn nu ook groeperingen van seingevers, waar ik in contact sta met de verantwoordelijke. Ik vraag dan om het maximaal beschikbaar aantal mensen, maar soms zijn die groepen ook op meerdere plaatsen op dezelfde dag gevraagd. We duiden dan een aantal punten aan waar een seingever gewenst is, de verantwoordelijke van de groep duidt dan plaats van de mensen aan. Zij kennen hun leden het best en weten wat ze in hun mars hebben. Maar het is natuurlijk zo dat op de cruciale punten ook politie aanwezig is.”

Komen er de jongste jaren nog seingevers bij?

“Het totaalaantal zal wel dalend zijn, omdat er mensen om allerlei redenen afhaken. Maar ook dit jaar mocht ik enkele nieuwe mensen verwelkomen. Maar dat zijn wel geen jonge springers.”

Bestaat er een opleiding voor seingevers?

“In De Leest is er vrij recent een avond geweest waarbij we uitleg kregen en er ook een handleiding van de West-Vlaamse politieschool beschikbaar was. Dat is voor iedereen handig, zeker ook voor beginners. Maar de meeste seingevers hebben al wat ervaring.”

Het is allicht niet evident om alle autobestuurders in toom te houden?

“Dat klopt. Mensen durven al eens de richtlijnen van een seingever negeren, wat natuurlijk niet toegestaan is. Er is altijd wel een reden die ze aanhalen. Maar die seingevers staan er met een reden.”

Is het respect er nog?

“Dat neemt af. Soms krijgen die mensen het wel eens te verduren, maar gelukkig heb ik nog geen grote incidenten meegemaakt. Maar zonder die mensen zou een wielerwedstrijd gewoon niet mogelijk zijn.”

Hoe ziet je dag er uit op Izegem Koers?

“Ik zal al om 7.30 uur op post zijn aan de start- en finishzone, daar moeten nog nadars geplaatst en spandoeken gehangen worden. Als dat werk er op zit ga ik me even opfrissen en trek ik vervolgens naar café De Lindewijk. Daar komen alle seingevers samen. Het ligt niet op, maar wel dichtbij het parcours. Je kunt er alle richtingen uit en er plaats genoeg om de auto’s van de seingevers te parkeren. Iedereen meldt zich er aan, wie niet beschikt over een vereiste armband of seingeversbordje krijgt dat van ons ter plaatse. Zelf blijf ik daar op post tot na de eerste ronde. Die konden we vorig jaar daar zelfs via de livestreaming op tv volgen. Dan ben ik ook zeker dat alles in orde en kunnen we de koers gaan volgen. Ik ben natuurlijk bereikbaar mocht er zich iets voordoen.”

Wat voorzien jullie voor de seingevers?

“Ze krijgen een lunchpakketje met daarin twee belegde broodjes en twee drankjes. Na afloop mogen in café De Lindewijk ook hun enveloppe met daarin 25 euro komen halen. Soms blijven die gasten ook wat plakken, er is daar altijd een goede sfeer. We voorzien ook reserves, voor als iemand uitvalt. Ook die mensen worden betaald, ook al worden ze misschien niet ingezet. Maar dit jaar heb ik ook mensen nodig die bij de ploegvoorstelling aanwezig zijn en ook bij de bewaking van de vip-parking. Momenteel staat mijn telefoon ook rood gloeiend,; mensen die toch afhaken en anderen die je dan in de plaats moet zoeken. Ik ben dus al aan het putten uit mijn reservelijst.”

Drukke weken dus voor jou. Maar je bent ook nog actief voor de Mindermobielencentrale!

“Ze weten dat ik op donderdag 7 september niet beschikbaar ben. Maar voor de rest doe ik vaak ritten voor hen. Zo staat er vrijdag ook al eentje gepland. Dat is zonder verplichtingen, als het niet past moet je dat gewoon melden. Ik heb een vast iemand die ik drie keer per week naar de kinesist voer. En verder doe ik nog wel wat andere ritjes. Ik ben graag onder mensen. Eens gaan kijken naar de vissers, mijn pronostiek gaan invullen in café Sportief. Een babbeltje slaan. Ik kan daar van genieten.”