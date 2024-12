Louis Vanderbeken is nieuwe deken van de Sint-Elooigilde in Deerlijk

Tijdens de viering van de Sint-Elooigilde, die vandaag (zondag) een tachtigtal belangstellenden bijeenbracht in Bistro Poirot, werd toekomstig burgemeester Louis Vanderbeken tot nieuwe deken verkozen. Hij is de opvolger van Rudy Verhulst, de voorzitter van het centraal feestcomité.

De verkiezing van Louis Vanderbeken tot eredeken van de Sint-Elooigilde was zondagavond het sluitstuk van de jaarlijkse viering van de gilde. Het feest heeft een stevige traditie.

“Aanvankelijk bestond de gilde uit smeden en boeren,” verduidelijkt huidig voorzitter Michiel Delbeke. “In de loop van de jaren groeide ze uit tot een vereniging voor allen die ‘een hamer hanteren’. Eigenlijk is iedereen die onze vereniging gunstig gezind is, welkom op het feest. De vieringen gaan terug tot 1657. In de zeventiende en achttiende eeuw organiseerde de gilde een paardenprocessie.”

Deken Louis Vanderbeken kreeg de halsketting van zijn voorganger Rudy Verhulst. Sinds 1955 draagt de gilde de titel van ‘koninklijk’. Je kan maar één keer in je leven tot deken worden verkozen.

(DRD)