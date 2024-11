Lode Soenens is nieuwe voorzitter Triatlon Brugge Team

Triatlon Brugge Team gaat verder onder een vernieuwd bestuur en een gewijzigde werking. “We staan open voor alle leeftijden en niveaus. De huidige situatie zorgt ervoor dat de jeugd zich bij de volwassenen dient te integreren.”

Triatlon Brugge Team bestaat uit een vernieuwd bestuur met Lode Soenens (voorzitter), Gregory De Laere (secretaris), Dirk Bogaert (penningmeester) en Mike Bogaert (sportief verantwoordelijke). Lode Soenens uit Sint-Michiels keek destijds op naar de prestaties van Luc Van Lierde en samen met een vriend nam hij toen het initiatief om zelf aan triatlon te doen. “Met TBT ging er een triatlonclub in Brugge van start. Ik ben daar zo’n twintig jaar geleden ingerold. Nu nog met veel passie en enthousiasme in de groep vrienden die wij vormen”, vertelt de nieuwe voorzitter, die in triatlon diverse uitdagingen zoekt. “Vorig jaar was dat de Hel van Kasterlee en voorbije zomer een trailrun in de bergen van Noorwegen. Met onze club organiseren wij op maandag 16 december in het Interbad Sint-Kruis in het teken van De Warmste Week de 100 X 100, voor duursporters en zwemmers. Waarin je honderd maal honderd meter zwemt. Dus samen tien kilometer in een zwembad. Een stevige uitdaging.”

Rendabel

De laatste jaren is er minder instroom van jeugd bij TBT dat over zes trainers, waaronder vier met een A-diploma en twee instructeurs met veel ervaring in de sport, beschikt. Er zijn zo’n zeventig leden. “Zij die bij ons met triatlon begonnen, zijn intussen belofte geworden. Er is daarom een aanpassing ingevoerd”, legt Mike Bogaert uit. “We zetten onze jeugdwerking niet perse on hold, maar we gaan de jongeren meer integreren bij wat de oudere leden doen. Het had geen zin meer om voor een handvol jeugdleden diverse trainers op te offeren. Het moet rendabel blijven.” De instroom bij TBT is nu vooral van twintigers. ‘Dat is positief. Vooral na corona hebben leden van die leeftijd voor triatlon bij ons gekozen. Zodat ze binnen hun sport verder kunnen begeleid worden en ze progressie kunnen maken.” (ACR)