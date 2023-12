Lions Club Ieper/Poperinge steunt OKAN SMSI Heilige Familie: “Deel gaat naar aankoop BiB-boxen”

Tijdens De Warmste Week schonk Lions Club Ieper/Poperinge 2.500 euro ten voordele van het hulpfonds voor de OKAN SMSI-werking in de Heilige Familie. OKAN, wat staat voor Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen, is een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers waarin de leerlingen een Nederlands taalbad krijgen.

“We richtten de OKAN-klas in sinds september 2021”, vertelt Stephanie Bossu, coördinator OKAN voor de Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI). “We begonnen dat schooljaar met acht anderstalige leerlingen en eindigden het eerste jaar met 58 jongeren. Dit jaar tellen we zes klassen voor 80 leerlingen uit diverse hoeken van de wereld, vaak uit conflictgebieden zoals Oekraïne, Palestina, Afghanistan, Somalië, Syrië maar ook Bulgarije. Het doel is om de leerlingen te laten doorstromen in het regulier onderwijs, of desnoods een ander traject te laten volgen, waardoor ze mogelijks via de VDAB op de arbeidsmarkt terechtkomen.” Het hulpfonds OKAN biedt een aantal OKAN-leerlingen die in kansarmoede leven een tussenkomst voor educatieve uitstappen en andere algemene kosten. De lesweek bestaat uit 28 uren, waaronder het overgrote deel Nederlands, met daarnaast wiskunde, beeld, religie, ICT en sport. Daarnaast is er ook een doorstroomklas met aanbod maatschappelijke vorming en Frans. Een deel van het bedrag dat Lions Club Ieper/Poperinge schonk, gaat naar de aankoop van BiB-boxen, boekjes met oplopend leesniveau, om de OKAN-klasbibliotheek uit te breiden en zo nog meer te kunnen inzetten op lezen.

Overhandiging

De BiB-boxen werden overhandigd in het bijzijn van enkele leden van de Lions Club, coördinerend directeur Matthias Archie, directeur van Heilige Familie Hans Debel, OKAN-coördinator Stephanie Bossu en een OKAN-klas met leerlingen uit Somalië, Guinee, Afghanistan en Eritrea.