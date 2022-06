Linedancers Oedelem vieren zevenjarig bestaan

In 2015 zag de Goodheart Linedancers van Oedelem het levenslicht. Wat ooit begon als een initiatief van de gemeente, groeide de laatste zeven jaar uit tot een gevestigde vereniging waarbij de leden veel aan elkaar hebben. “Wij geven veel aan elkaar, zijn bezorgd om elkaar en sporten zonder dat we het gevoel hebben dat we sporten”, vertelt secretaris Anne Geldof.

De wekelijkse lessen van de gemeente waren voor Anne Geldof en de andere leden van de vereniging een ideaal begin om intensiever te dansen. Het linedancen voor senioren was een groot succes en “dat mocht voor ons meer zijn dan enkel dat uurtje per week”, steekt de secretaris van wal. “Intussen hebben we een veertigtal leden waarvan een dertigtal actief elke week komen dansen. Corona zorgde daar voor een kleine terugval, maar nu hopen we dat weer op te krikken. Tijdens de crisis hebben we onze werking zo goed als mogelijk laten doorlopen. We hebben veel geluk met onze dansleraar, die van thuis uit voor digitale lessen zorgde.”

Externe optredens

De organisatie oefent wekelijks in groep en doet geregeld externe optredens. “Dat varieert van feestjes en optredens bij kermissen, rusthuizen tot andere evenementen bij verenigingen. Bovendien steunen we geregeld goede doelen, gaan we samen wandelen en bezoeken we ook af en toe andere optredens. Zo deden we eerder al optredens voor Eye Hope Foundation in Maldegem of ten voordele van Kom op tegen kanker in Ruiselede.”

“Met onze hechte groep doen we veel meer dan enkel dansen. Later dit jaar organiseren we zelfs voor het eerst een daguitstap naar de noordkust van Frankrijk. Onze naam en logo zeggen het zelf: het hart wijst op de samenhorigheid in de groep. We geven veel aan elkaar en zijn bezorgd om elkaar”, vertelt Anne Geldof.

Hulp van Silver fox

Intussen oefent de groep al zeven jaar lang elke maandag onder begeleiding van de ervaren countrydanser Silver Fox uit Brugge. Het specifieke dansgenre is volgens de secretaris Anne Geldof aan een opmars bezig, en dat heeft zo zijn redenen.

“Je doet sport zonder dat je het echt beseft”, vertelt ze. “Het werkt zelfs een beetje therapeutisch en je onderhoudt de lenigheid van de spieren en gewrichten. Dat we dat kunnen combineren door samen te komen en met elkaar te babbelen, is alleen maar fantastisch.”