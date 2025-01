Lieven Snauwaert nieuwe voorzitter harmonie

Lieven Snauwaert volgt Joke Lefevere op als voorzitter van Harmonie De Verenigde Vrienden. “Het werd voor Joke een beetje te druk om haar bezigheden nog te kunnen combineren met het voorzitterschap”, legt Lieven Snauwaert (59) uit. “Naast haar job als leerkracht Nederlands in het college in Torhout is er nog haar boekenwebshop Bookalicious die nu in Kortemark een fysiek leven kreeg onder de vorm van een pop-up.” Kersvers voorzitter Lieven Snauwaert is al sinds 1991 spelend lid van Harmonie De Verenigde Vrienden. “Ik maak ook al ruim 30 jaar deel uit het bestuur van de harmonie en ben tevens al 25 jaar dirigent van het jeugdensemble”, weet Lieven. “Muziek is niet alleen een hobby, maar ook een passie.” (BCH/foto JCR)