Lezing over de Paralympische Spelen bij Groep Gidts

Op donderdag 12 december organiseert Groep Gidts een inspirerende lezing met als titel ‘Grenzen Verleggen – Paralympische Spelen’. Het belooft een bijzondere avond waarbij paralympische atleten hun persoonlijk verhaal delen. Lieven Coudenys is fotograaf op de Paralympische Spelen. Peter Genyn (rolstoelracer) en Marvin Odent (parawielrenner) vertellen over hun doorzettingsvermogen, hun kracht en het verleggen van grenzen.

“De bedoeling van deze lezing is om inspirerend te werken bij mensen met een beperking en hen tonen dat ook zij mogelijkheden hebben om op sportief vlak iets te betekenen. Het gaat niet alleen om de sportprestaties maar veeleer om je grenzen te verleggen en dat is bij iedereen anders. Deze lezing is de eerste van een reeks waarbij we nog meer mogelijkheden willen laten zien ondanks hun beperking. De opbrengst van de lezing gaat integraal naar onze G-sportclub GIDOS, waarmee we sporters met een beperking ondersteunen. De avond vindt plaats in De Oude Melkerij in Hooglede. De deuren gaan open om 18.30 uur en de lezing start om 19 uur”, aldus Klaas Vanquaethem van Groep Gidts. (EVG)

Tickets kosten 10 euro en je kan deze reserveren via communicatie@gidts.be.