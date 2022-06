Landelijke Gilde viert 125ste verjaardag met ‘Frezefret’: “Hart voor het platteland”

De Landelijke Gilde, afdeling Lendelede, bestaat 125 jaar. Tijd om even stil te staan bij wat voorbij is maar ook om even naar de toekomst van onze landbouwers te kijken. “We willen uiteraard ook feesten”, zegt voorzitter Krist Vanoverberghe. “En dat doen we al op vrijdag 1 juli met onze ‘Frezefret’ in de loods Vandemaele in de Beiaardstraat 6.”

De Lendeleedse afdeling van de Landelijke Gilde bestaat 125 jaar. “We zijn een vereniging die mensen ‘met een hart voor het platteland’ samenbrengt”, zegt Krist Vanoverberghe. “Het hele jaar door organiseren wij met ons bestuur allerlei leuke activiteiten: een chocoladeworkshop, culinair koken, karting, een quizavond, daguitstappen, fietstochten, een lentewandeling, het Landelijke Gilde Café, onze Frezefret… We brengen mensen samen in een gezellige sfeer waar amusement en genieten centraal staan en waar uiteraard ook een hapje en een drankje bij horen.”

In de loop van die tientallen jaren waren er heel wat voorzitters. “De oudste die ik nog kende is Frans Deruddere die in de jaren 70 voorzitter was. En dan waren er nog Valère Hanssens, Daniel Lammertyn, Piet en Gaby Maes tot ik het roer overnam.”

“De Landelijke Gilde Lendelede organiseerde al twee keer ‘Het Vliegende Wiel’, een fietstocht waar een 5.000 sportievelingen aan deelnamen”, zegt bestuurslid Pieter-Jan Delbeke. En uiteraard mogen we de viering van ‘100 jaar Landelijke Gilden’ in 1997 niet vergeten.”

Evolutie landbouw

“Het aantal land- en tuinbouwers is de jongste twee decennia in het algemeen sterk gedaald”, aldus Pieter-Jan. “Lendelede telt op vandaag nog 51 dergelijke bedrijven terwijl er dat in 2.000 nog 74 waren. Een algemene trend die zich de komende jaren nog verder zal zetten door de vele uitdagingen die op de sector afkomen. Denk maar aan de vergunningenproblematiek rond de stikstofuitstoot. In Lendelede en ook in Sente, Ledegem en een deel van Izegem moeten er met het stikstofakkoord, zoals het er nu voor ligt, geen landbouwbedrijven sluiten”, zegt voorzitter Krist. “We zijn trouwens de enige regio in heel Vlaanderen waar er geen landbouwbedrijven zullen moeten stoppen omdat er geen dichte natuurgebieden zijn. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) wil volgens mij met miljarden euro’s belastinggeld boeren doen stoppen, zeg maar ruïneren. Ik diende ook bezwaarschriften bij de gemeente in tegen het stikstofakkoord uit solidariteit met onze collega’s boeren die wel getroffen worden. Een volle winkelkar kost voor de consument nu al 11 procent meer en als er in de toekomst nog minder boeren aan zullen zijn, voorspel ik dat die winkelkar binnen 5 jaar nog 40 procent duurder zal zijn.”

Frezefret

“125 jaar Landelijke Gilde, kan niet zomaar ongemerkt voorbijgaan”, vervolgt de voorzitter. “Op vrijdag 1 juli organiseren we in de Loods Vandemaele in de Beiaardstraat 6 terug onze bekende ‘Frezefret’ ofte aardbeien en ijs à volonté. We beginnen eraan om 19 uur. Je moet wel vooraf inschrijven bij Tommy Dendauw op 0498 15 41 72 of via mail tommydendauw@gmail.com.” (Ivan Balliu)