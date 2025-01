Landelijke Gilde Noordschote bestaat 100 jaar

De Landelijke Gilde van Noordschote mag dit jaar honderd kaarsjes uitblazen. In het jubileumjaar valt er dan ook heel wat te beleven. Het startschot vond op zondag 19 januari plaats met een nieuwjaarsreceptie. “Normaal is die alleen voor leden”, zegt voorzitter Stefan Decaesteker. “Maar naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan hebben we die opengesteld voor iedereen.” Na een aperitiefje konden de aanwezigen genieten van een diavoorstelling met foto’s uit 1978 die genomen werden ter gelegenheid van ‘Het jaar van het dorp’. De namiddag werd afgesloten met een lekkere pannenkoek. Op de foto de bestuursleden van de Landelijke Gilde Noordschote met van links naar rechts Kurt Tommeleyn, Pieter Beirnaert, secretaris Geert Demeulenaere, Didier Vandooren en voorzitter Stefan Decaesteker. (foto KVCL)