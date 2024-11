Laat je tractor of je truck wijden bij de KLJ

Op zondag 24 november organiseert KLJ Kortemark voor de tiende keer de jaarlijkse Tractor- & Truckwijding, een evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de streek. Dit jaar wordt deze speciale jubileumeditie voorafgegaan door een misviering en afgesloten met een groots ribbetjesfestijn.

“Alle chauffeurs en sympathisanten zijn om 9 uur welkom aan de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Edewalle om de mis mee te volgen”, aldus KLJ-bestuurslid Laura Van Isacker. “Na de mis, rond 10 uur, zal de pastoor dan alle tractors en trucks wijden. Hierbij krijgen de chauffeurs nog een kleine attentie. Daarna volgt een rondrit doorheen de Kortemarkse velden. Dat is natuurlijk volledig gratis. Na de rondrit is iedereen welkom in OC Edewallehof voor een drankje, maar zeker ook om zijn buikje te vullen. Het bestuur wil het jubileum extra in de verf zetten en dat doen ze met een ribbetjesfestijn. Voor slechts 20 euro per volwassene en 12 euro per kind kunnen bezoekers genieten van een aperitief, ribbetjes à volonté met frietjes, verse groentjes en een heerlijk dessert. Kaarten voor het eetfestijn zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar bij alle leden en bestuursleden. Snel reserveren is dus de boodschap.

Nieuwe leden

“Het is fantastisch om deze traditie met de KLJ al tien jaar te mogen organiseren. Het is een mooie traditie en die willen we dan ook in stand houden. We hopen met deze feesteditie niet alleen de vaste bezoekers, maar ook nieuwe gezichten aan te trekken. Dit jaar waait er een frisse wind door KLJ Kortemark, want met een nieuw bestuur zijn er heel wat nieuwe initiatieven gestart. Om meer in het straatbeeld aanwezig te zijn, lanceerde de KLJ enkele acties met reclamebroodzakken bij de lokale bakkers en krijtspray op de stoep. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: de KLJ kon dit jaar maar liefst elf nieuwe leden verwelkomen. Onze vereniging is in de regio bekend door hun fuiven Nacht van de Passie en Nacht van de Zwientjes, die elk jaar vele jongeren naar Kortemark doet trekken”, besluit Laura. (JDK)

Meer informatie over het evenement en de kaartverkoop is te vinden op de Facebookpagina van KLJ Kortemark.