KWC De Baanbrekers blaast 100 kaarsjes uit: “Wielerlandschap mee bepaald”

Naar aanleiding van z’n 100-jarig bestaan werd KWC De Baanbrekers ontvangen door een delegatie van het stadsbestuur. Ze zijn de oudste wielerorganisatie van Harelbeke. “De club heeft mee het huidige wielerlandschap in onze stad bepaald”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit).

De Baanbrekers werden opgericht in 1923 onder voorzitterschap van Maurice Declercq. Toen bestond de velodroom nog. In de statuten staat namelijk: ‘Den Bond organiseert straatkoersen (kermiskoersen) en rijden op de velodroom in Harelbeke’. In die tijd waren de clubs, die wielerwedstrijden organiseerden niet louter een organisatie, ze hadden ook renners in hun rangen.

In 1923 telde de club 12 renners en in 1927 ruim dertig renners. Onder hen onder meer Julien Delbecque die in 1925 de Ronde van Vlaanderen won, en in 1926 Parijs-Roubaix. Er waren ook nog de broers Matton. Jules reed in 1922 in de Ronde van Frankrijk en zijn broer Pol won in 1927 de Ronde van België en het Kampioenschap van Vlaanderen. In 1937 organiseerden De Baanbrekers voor de eerste keer een Belgisch kampioenschap: het BK voor beginnelingen, nu de nieuwelingen. Het is de oudste wedstrijd ooit in Harelbeke.

Doorheen de jaren werden twee hoogdagen echte koersdagen in Harelbeke: O.L.H Hemelvaart en Sinksen. In 1960 werd Kamiel Baert de nieuwe voorzitter. Onder zijn impuls en samen met de Harelbeekse club Hand in Hand organiseerden zij op 5 augustus 1962 het Belgisch Kampioenschap voor liefhebbers. Vijf jaar later werd Charles Pype de nieuwe voorzitter. In 1973 werd de club koninklijk. In datzelfde jaar kwam er opnieuw een BK voor liefhebbers. In 1974 werd Jozef Scherpereel voorzitter. Een derde mijlpaal was juli 1978 met de organisatie van vier Belgische titelkoersen: dames internationalen, kadetten, nieuwelingen en mannelijke nieuwelingen, maar de wielerclub kwam daarmee in financiële moeilijkheden. “De rekening bedroeg toen 1.505.555 Belgische frank en dat was voor ons een zware aderlating”, aldus de penningmeester.

Paaspakket

Het clublokaal was achtereenvolgens in De Lavenier, De Prince, de Tokio, de Stador en momenteel in de Rumba. In de afgelopen 90 jaar hebben slechts zes voorzitters de club geleid, met name Maurice Declercq, Kamiel Baert, Charles Pype, Jozef Scherpereel, Geert Opbrouck en huidig voorzitter Ruddy Deprez. Behalve Ruddy bestaat het huidig bestuur uit Miquel Declercq, Marc Delanghe, Marnix Delchambre, Dirk Opbrouck, Walter Opbrouk, Joslain Servaege, Olivier Vanackere, Luk Vandenbulcke en Bryan Windels.

“De leden van de vereniging bewijzen dat ze niet enkel sportief, maar ook sociaal zijn ingesteld. Meer dan 55 jaar lang, van 1958 tot 2013, trokken de renners naar de bewoners van de rust- en verzorgingstehuizen om hen wat ontspanning te brengen en een paaspakket aan te bieden. Het is niet zo evident dat mensen een groot deel van hun vrije tijd besteden aan het sociaal verenigingsleven”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). “Jammer genoeg was het financieel niet meer mogelijk om dat te bolwerken”, zegt de penningmeester. De burgemeester overhandigde een gedenkteken en schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit) had een kleine verrassing meegebracht: een foto anno 1929. “De club heeft mee het huidige wielerlandschap in onze stad bepaald”, aldus de schepen tot besluit.