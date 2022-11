KWB Oostrozebeke zamelt weer speelgoed in

KWB Oostrozebeke, dat met Nieuwjaar ophoudt te bestaan, organiseerde voor de achtste keer zijn speelgoedinzamelactie in de Ginstezaal.

Via de scholen werd een oproep gedaan aan de ouders om overtollig speelgoed dat nog best bruikbaar is binnen te brengen. Volgens organisator Herwig Van Hamme is het de bedoeling om het speelgoed te overhandigen aan het Sociaal Huis, dat zorgt voor de bedeling aan gezinnen die het moeilijk hebben. De sinterklaas- en eindejaarsperiode zijn hiervoor geschikte tijdstippen. Een deel van het speeltuig wordt door het Sociaal Huis bewaard om te verdelen over het hele jaar. De vereniging kreeg 25 bezoekers met speelgoed over de vloer.