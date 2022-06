KWB en Femma Sijsele vieren samen

Op zaterdag 11 juni vierden de Sijseelse afdelingen van KWB en Femma, voorheen KAV, hun 75-jarig bestaan in parochiaal centrum De Kring in Sijsele. Bij een zonovergoten receptie en en een etentje werden herinneringen opgehaald. De feestelijke bijeenkomst had normaal gezien al eerder moeten plaatsvinden maar ook hier zorgde corona voor vertraging.

Al in 1945, toen de Cultuurfabriek nog een papierfabriek was, werden de eerste kiemen gelegd voor de opstart van een afdeling van de Katholieke Arbeidsvrouwen (KAV), het latere Femma. De eerste leden waren gedreven door kennis, vaardigheid en vorming en wilden die met andere vrouwen delen en beleven. En ook het verdedigen van de rechten van de vrouw was en is nog altijd een belangrijk element in de werking van de vereniging; zo liet het bestuur verstaan tijdens de receptie.

De vrouwenvereniging werkte doorheen de jaren steeds sterk samen met haar ‘mannelijke tegenhanger’ KWB, de katholieke werkliedenbeweging, die in Sijsele in 1946 werd opgericht onder leiding van eerste voorzitter Aeron Depickere en proost E.H. Desrumeaux.

Bedevaarten

Voorzitter Ignace Dobbelaere grasduinde in het verleden en had het daarbij onder de vele bedevaarten naar Lourdes, daguitstappen met de autocar, de eerste kookcursus ‘koken voor mannen’ in 1982, de volley- en voetbaltornooien en de speelgoedactie ‘ieder kind een Sint’ voor kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen.

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) kwam langs om de leden en bestuursleden te feliciteren met de 75ste verjaardag en om hen te bedanken voor hun sociaal engagement voor de gemeenschap. (PDV)