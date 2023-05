KSK Steenbrugge viert manusje-van-alles Gust Clicteur

Op het eindeseizoensfeest van KSK Steenbrugge werd ondervoorzitter Gust Clicteur in de bloemetjes gezet. De man is maar liefst vijftig jaar lang ononderbroken actief als vrijwilliger bij KSK.

Op zaterdag 6 mei vond het traditionele eindeseizoensfeest van voetbalvereniging KSK Steenbrugge plaats in kantine langs de Weidestraat in Assebroek. Voor Gust Clicteur, de ondervoorzitter van KSK Steenbrugge, was het alvast een bijzonder feest waarbij hij gehuldigd werd voor zijn jarenlange inzet.

Belangeloos

“Gust zet zich al vijftig jaar lang belangeloos in voor KSK Steenbrugge. Dat konden we toch niet zomaar laten voorbijgaan”, vertelt voorzitter Günther Verslype. “Toen ik zelf bij KSK Steenbruggge kwam voetballen, heb ik Gust leren kennen als bestuurslid, klusjesman en niet te vergeten als trouwe supporter van KSK Steenbrugge. Gust was de drijvende kracht bij de bouw van de kleedkamers en kantine op het oude plein van KSK Steenbrugge en zeker ook bij de bouw van onze accommodatie hier op Daverlo. Als manusje-van-alles gooit Gust niets weg, want wie weet wat hij er nog mee in elkaar kan knutselen. De garage is zijn atelier waar hij indien nodig alles fabriceert en stockeert wat nodig is binnen een vereniging.”

Gust Clicteur verdedigde in een ver verleden overigens ook nog zelf de kleuren van KSK op het voetbalveld en hield een tweetal jaar de kantine open. Als bestuurslid met de functie van ondervoorzitter wordt Gust omschreven als een man die observeert en luistert en vaak wat op de achtergrond blijft. “Maar wanneer hij iets te zeggen heeft, zal iedereen dit horen en weten. Dan zegt hij zijn gedacht zonder veel franjes errond”, zo schetst voorzitter Günther Verslype de stijl van trouwe vrijwilliger Gust.

Fanatiek

“Hij is ook al jaren supporter nummer één van onze fanions, en gaat voor hen ook steeds mee op verplaatsing. Bij de thuiswedstrijden verzorgt hij samen met zijn vrouw Christine de ticketverkoop aan de ingang en dat doet hij behoorlijk fanatiek. Binnen zonder te betalen zit er bij Gust niet in! (lacht) Op donderdagavond geniet hij steevast samen met de andere bestuursleden in de kantine van een snack en een drankje. We wensen hem nog vele jaren toe hier bij ons op KSK Steenbrugge!” klinkt het bij Günther Verslype.