KSA Lo trok op Joepietocht en overnachtte bij voormalige kleuterjuf: “Ze sliepen zelfs onder de tafel”

Vorige week dinsdag vertrokken in totaal 3.200 KSA’ers tussen de 14 en 16 jaar op Joepie, een vierdaagse trektocht van in totaal honderd kilometer naar de geheime stad X. Ook een groep uit Lo nam aan de wandeltocht deel. Het parcours liep dit jaar door West-Vlaanderen en de KSA’ers overnachtten onder meer bij hun voormalige kleuterjuf in Langemark en een oud-bondsleider in Oostvleteren.

Joepie is een tweejaarlijkse trektocht van KSA. Via geheimschrift moeten de KSA’ers elke avond een ander slaapdorp zien te bereiken om na vier dagen uiteindelijk aan te komen in de geheime stad X. Dat was dit jaar Tielt. Voor de jongens en meisje van KSA Lo was het wel een bijzondere Joepie, want ze wandelden voornamelijk in eigen streek.

“De eerste dag vertrokken we vanuit Diksmuide en wandelden we naar Oostvleteren”, zegt Staf Decleyre, een van de deelnemers van KSA Lo. “Daar kwam oud-bondsleider Jeroen Van Brabant ons ophalen om bij hem te overnachten. We werden heel goed ontvangen en mochten zelf spaghetti maken in zijn keuken.”

De volgende dag deed Langemark dienst als slaapdorp. “Via Facebook wisten we dat onze vroegere kleuterjuf Sofie Vanlerberghe een slaapplaatsje aanbood”, gaat Staf verder. “We kregen er frietjes met frikandellen en een kop soep. Het was superfijn om juf Sofie nog eens te zien.”

Veel voldoening

Ook voor juf Sofie Vanlerberghe was het een blij weerzien met haar kleuters van weleer die ondertussen zijn uitgegroeid tot flinke tieners. “Ik vond het fijn dat ik op deze manier iets kon betekenen voor deze kids tijdens hun wandeltocht”, zegt Sofie. “Kris en ik pikten ze op in Langemark. Ze sliepen allemaal in de living, zelfs onder de livingtafel. Ik voorzag hen nog van enkele hoofdkussens, twee extra slaapmatjes om het slaapcomfort wat te verhogen en ik heb zelfs een eenpersoonsmatras aangeboden. Ze voelden zich eerst wat onwennig, maar ik kon hen vlug op hun gemak stellen. Ik was blij om zoveel oud-leerlingen te kunnen helpen. Allen zaten ooit bij mij in de kleuterklas in Lo. Het gaf me heel veel voldoening hen onderdak te kunnen verschaffen. Daarvoor alleen al doe je het.”

“’s Morgens kregen ze nog chocolademelk of fruitsap en een stuutje met choco”, besluit Sofie Vanlerberghe. “Ik gaf hen ook nog een pakje zakdoeken, wat neusspray en een bus zonnecrème mee. Daarna brachten we hen terug naar de startlocatie Jeugdhuis De Flodder in Langemark. Ook mijn buurvrouw Mieke Rousseau stond mee in voor het vervoer.”

Barbecue

Vanuit Langemark ging het richting Ardooie. “Daar sliepen we in een leegstaand appartementje en kregen we barbecue van de organisatie”, zegt Staf Decleyre. “De eindbestemming vrijdag was Tielt waar we op een groot plein met alle KSA’ers vanuit heel Vlaanderen eten konden kopen en plezier maken.”

Dichter bij elkaar

“Ik blik over het algemeen met een supergevoel terug op deze Joepie”, besluit Staf. “We hebben als groep mekaar veel beter leren kennen en we staan hierdoor ook veel dichter bij elkaar. Supertof dus. Het was ook een zeer fijne ervaring om honderd kilometer te wandelen, ondanks de kleine pijntjes. Ik zou Joepie met veel plezier nog een tweede keer kunnen wandelen.”

Lo kreeg dinsdagavond ook zo’n driehonderd KSA’ers op bezoek, want het Caesarstadje fungeerde op de eerste avond als een van de elf slaapdorpen. Zo sliep onder meer een delegatie van zestien KSA’ers bij burgemeester Lode Morlion. Ook tientallen andere inwoners zetten hun deuren open en ontvingen de KSA’ers met open armen. (Koen van Colen)