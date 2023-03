KSA Harelbeke viert met alle oud-leiders 60-jarig bestaan

Een KSA’er ben je niet voor even, dat ben je voor het leven. Een motto dat verschillende keren werd uitgesproken tijdens de Oud-leidersreceptie XL van KSA Peter Benoit Harelbeke. De jeugdbeweging bestaat in 2023 namelijk 60 jaar, een heuse mijlpaal. Om dit te vieren, nodigde huidig hoofdleidster Jits Bulcaen (20) alle oud-leiders uit voor een gezellige avond vol hapjes, drankjes en nostalgie.

“60 jaar geleden werd onze KSA opgericht door Dirk Vyncke. Er werd nog even geswitcht van locatie, maar na 10 jaar was de KSA gesetteld in de gebouwen waar we nu nog steeds elke week onze leden ontvangen. Doorheen de jaren werd er wel al stevig verbouwd en uitgebreid, allemaal dankzij de inzet van leiders die generaties voor mij zijn gekomen”, aldus Jits. Stichter Dirk is alvast in zijn nopjes: “Het doet echt iets met mij om al die ‘oude’ vrienden terug te zien, en om van op de eerste rij mee te maken dat de KSA nog steeds zo sterk leeft.”

Die leiders van het eerste uur waren ook talrijk aanwezig zaterdagavond. Zo is er landmeter Pol Hautekiet (65), die als twaalfjarige meer dan 50 jaar geleden lid werd van de KSA. Later schopte hij het ook tot hoofdleider van de bond. “Ik heb vanavond een babbeltje gedaan met Dirk Vyncke en Frank Doornaert, die net voor mijn tijd de KSA hebben opgericht. Ik heb hen niet meer fysiek meegemaakt als lid, enkel wilde verhalen over hen gehoord”, lacht Pol. “Zelf vind ik het ook fantastisch om al die generaties samen bij elkaar te zien.”

Familiegebeuren

Dat een jeugdbeweging ook een familiegebeuren kan zijn, bewijst Pol met zijn nageslacht. Dochters Sofie, Liesbeth en Pauline, en intussen ook zijn kleinkinderen, kunnen zich allemaal trotse (oud)-leden van KSA Harelbeke noemen. Dat is trouwens het geval bij pakweg de helft van de aanwezige oud-leiders, zo blijkt. Iedereen lijkt op de een of andere manier een band te hebben met elkaar.

Samenhorigheid

“We willen iedereen bedanken die ooit heeft helpen meebouwen aan onze KSA, lang of minder lang geleden. Dankzij jullie kunnen wij nu nog steeds elke week meer dan 100 leden verwelkomen, op kamp gaan en de beste tijd van onze jeugd beleven. We kunnen nog veel leren van jullie”, klinkt het in de speech van Jits.

Tijden veranderen, en dat was ook in de KSA niet anders. “Vroeger waren het alleen maar jongens, typisch voor die tijd. Het zal rond de jaren ‘85 geweest zijn dat de eerste meisjes bij de groep zijn gekomen”, blikt ex-hoofdleider en Harelbeeks schepen van Onderwijs Francis Pattyn (46) terug. “Ook kunnen kindjes nu al vanaf het derde kleuter zich inschrijven, een regel die ik zelf in het leven heb geroepen. Maar aan de basis is KSA eigenlijk nog altijd hetzelfde: samen ravotten, spelen, sjorren… maar ook de samenhorigheid tussen de leden, het smeden van vrienden voor het leven. En vooral de zomerkampen, om nooit te vergeten!”

Pol Hautekiet knikt instemmend: “Die kampen waren echt een bevrijdende ervaring, weg van onze ouders, continu buiten leven. Ik ben blij dat er toen nog geen gsm’s bestonden! Maar het is inderdaad vooral een plek van kameraadschap. Precies een mini-maatschappij: jonge leiders leren er initiatief nemen en verantwoording af te leggen voor hun keuzes. Dat lukt met vallen en opstaan, vroeger én nu.”