KSA De Biekorf is bijna 50

KSA De Biekorf kende in 1976 een moeilijke start, maar groeide al snel uit tot een van de grootste jeugdbewegingen in de regio. Op vandaag telt ze nog altijd 107 leden, en ook aan leiding is er momenteel geen gebrek. “We hadden dit jaar een wissel van de wacht.”

KSA De Biekorf werd in 1976 gesticht door priester Willy Snauwaert, die zelf van KSA Knokke kwam. Al snel werd het een bloeiende jeugdbeweging met meer dan honderd leden. “Toen Willy Snauwaert als pas gewijd priester in 1974 aankwam in Klemskerke, had niemand kunnen vermoeden wat de jaren zouden brengen”, zegt Briek Debusschere. “Klemskerke was toen qua jeugdzorg een teleurstelling, maar vormde ook een uitdaging. En kijk: vandaag zijn we een relatief grote jeugdbeweging met nog steeds een heleboel jonge leiders die bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun ‘gasten’.” Van leidingstekorten is er bij KSA De Biekorf dus geen sprake. “De leidingstekorten schommelen bij ons van jaar tot jaar, maar momenteel zit dat wel goed. We zitten met een ‘wissel van de wacht’: ondanks een grote uitstroom, is er ook een redelijk grote groep nieuwe leiding bijgekomen. Andere jaren is die puzzel soms veel moeilijker te maken”, zegt Briek Debusschere. Ook de startactiviteit was een schot in de roos. “Nieuw dit jaar was onze streekbierenavond, de ‘Bie(r)korf’. Om de vijf jaar valt onze startdag samen met de Heidefeesten, die iedereen in Vosseslag ongetwijfeld wel kent. We organiseren op onze startdag dan extra activiteiten en een nóg groter feest dan andere jaren. Ondertussen kijken we al uit naar onze vijftigste verjaardag in 2026”, klinkt het. Daarnaast kan je KSA De Biekorf ook altijd terugvinden op de Christmas Fun Run, waar de leiding braadworsten verkoopt. “Ons grootste en meest bekende evenement – spaghettiweekend! – vindt plaats in het eerste weekend van de paasvakantie. En op zaterdag 11 november komen we zoals elk jaar weer aan de deur met truffels en zeevruchten. Die kunnen ook vooraf besteld worden via info@ksadebiekorf.be”, besluit Briek Debusschere. (WK)