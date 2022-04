Krottegemse Feesten voor het derde jaar op rij geannuleerd: “Deze keer niet door corona”

Na twee verloren edities door Covid-19 moest en zou dit jaar de tiende jubileumeditie van de Krottegemse Feesten plaatsvinden. Maar ook dit jaar annuleert het bestuur de festiviteiten. “Deze keer niet door Corona. Stad Roeselare werkt aan een nieuwe reglementering voor evenementen. En het zijn die nieuwe regels die het voor ons onmogelijk maken om dergelijk evenement te organiseren”, klinkt het bij de Krottegemse Ransels, het bestuur van de Krottegemse Feesten.

De Krottegemse Feesten, vroeger Krottegem Kermis genoemd, vinden al jaar en dag plaats op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare. De tiende jubileumeditie stond normaal gepland in 2020, maar een welbekend virus strooide roet in het eten. Net zoals in 2021. Derde keer goede keer dachten ze dan bij het bestuur. “Er werd al reikhalzend uitgekeken naar het Hemelvaartweekend, maar jammer genoeg zullen er ook in 2022 geen Krottegemse Feesten plaatsvinden”, opent Frank Wauters van de Krottegemse Ransels.

“Stad Roeselare werkt aan een nieuwe regelgeving omtrent evenementen. De impact hiervan zijn wij pas onlangs te weten gekomen. Zo zouden we op woensdag- en zondagavond geen vergunning krijgen om muziek te spelen. Op donderdagavond zouden we die dan wel krijgen, maar slechts tot 22 uur. Dat betekent dat we enkel op vrijdag- en zaterdagavond tot iets later muziek mogen spelen. Hoewel dit ook maar tot 24 uur is. Dit is uiteraard niet de manier waarop wij een evenement willen organiseren. Als we iets doen, dan willen we het goed doen.”

Late communicatie

Veel vrijwilligers zien al hun werk van de voorbije maanden terug in het water vallen. De Krottegemse Feesten zouden plaatsvinden van woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei. Alles was dan ook al geregeld om er een leuk verlengd weekend van te maken. “Woensdagavond had in het teken gestaan van de Broederschool. Op donderdag was het dan de beurt aan de Krottegemse Corrida onder begeleiding van de Wolfman Jack Coverband en ’s avonds zouden we uitpakken met een avondje salsa. Voor vrijdag en zaterdag stond Krottegem World Festival op de planning met tal van concerten. Eindigen zouden we doen op zondag met tekenwedstrijden en een afsluitend optreden.”

Desondanks de vernieuwde regelgeving is er wel begrip bij de verschillende verenigingen. “Wat we echter totaal niet begrijpen, is de late communicatie”, klinkt het bij Gino Van Eeckhoutte, van de vereniging Spring Erin. “Waarom heeft Stad Roeselare nooit eens gepolst naar onze plannen? Op die manier konden we samen overleggen en hadden we nu wellicht een compleet ander verhaal.”

Dit is uiteraard niet de manier waarop wij een evenement willen organiseren. Als we iets doen, dan willen we het goed doen

Bij de organiserende verenigingen horen ook twee jeugdorganisaties: Chiro Vlotterke en +13. Ook bij die laatste jeugdorganisatie heerst vooral ontgoocheling. “Voor ons is dit een serieuze streep door de rekening”, aldus Jeroen Doornaert van +13. “Uiteraard valt er op die manier budget weg, maar vooral ook een unieke ervaring. Voor velen is dit het eerste evenement waar ze een pint kunnen tappen. Jammer genoeg zullen veel jongeren die ervaring met nog een jaar moeten uitstellen. Over de unieke sfeer tijdens de Krottegemse Feesten dan nog maar te zwijgen. Het is ontzettend jammer, maar uiteraard een te verantwoorden keuze.”

Petitie

Hoewel de beslissing genomen is, wil het bestuur van de Krottegemse Feesten toch nog met een statement uitpakken. “Vanaf volgende week starten we met een petitie. Op die manier willen we duidelijk maken dat het grootste deel van de wijk wel achter ons staat en wel feest wil vieren”, aldus Frank Wauters.

“Ondanks een derde annulatie op rij ben ik er zeker van dat we hier sterker zullen uitkomen. We denken nu al aan de tiende jubileumeditie van 2023. De kermiskramers beloofden in ieder geval opnieuw van de partij te zijn. En wie nog geen plannen heeft op woensdagavond, die is altijd welkom in café Breda Viva La Vie. 25 mei is namelijk mijn verjaardag en die gaan we niet zomaar laten voorbij gaan”, sluit Frank Wauters met een knipoog af.