Kristof Boone verkozen tot nieuwe deken van de Ginste

De Sint-Elooisgilde van de Ginste houdt er zo zijn eigen gebruiken op na. Zo vieren zij het jaarlijkse feest niet samen met de Landelijke Gilde, maar zorgen ze voor een eigen feest. Dat betekent dat er jaarlijks een nieuwe deken wordt verkozen. Dit jaar is dat dierenvriend Kristof Boone (50) uit de Heirentstraat in Meulebeke.

Kristof Boone woont op de grens tussen Oostrozebeke en Meulebeke, maar zijn gezin sluit aan bij de Sint-Elooisgilde van de Ginste. De nieuwe deken Kristof is een man met groene vingers en alles wat met natuur en landbouw te maken heeft is zijn ding. Hij is gehuwd met Christel Debrabandere en de vader van Alice. “Ik ben werkzaam bij Inagro in Beitem, waar wij ons bezig houden met onder andere het aanleggen van proefvelden met nieuwe gewassen. Dat betekent dat ik elke dag bezig ben met de landbouwsector. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik van mijn liefhebberij mijn beroep heb kunnen maken. Ik kwam in contact met de Sint-Elooisgilde van de Ginste door in te gaan op een uitnodiging voor hun feest. Intussen heb ik er veel vrienden en ik mis ook geen enkele Sint-Elooisviering. Ik voel me bijzonder goed in hun gezelschap.”

Schapen

Kristof noemt zichzelf “een beetje een schapenboer.” Daarnaast heeft hij ook een grote moestuin waar hij heel wat energie in kwijt kan. “Ik huisvest ook wat kippen voor een kweker. Als er nog vrije tijd overblijft, ga ik vaak grondstalen nemen bij landbouwers zodat ze meer te weten komen over bijvoorbeeld bemesting. Ik ben een man van den buiten, wat betekent dat ik niet vaak in huis te vinden ben. Wij zijn ook niet echt reizigers, want met al die dieren is dat moeilijk. Onze uitstappen blijven beperkt tot een paar weekenden.”

“Vanzelfsprekend ben ik tevreden met mijn verkiezing als Looi-deken van de Ginste. Op zaterdag 14 december ontvang ik de genodigden in de Herenthoeve, waar ze vergast worden op een gebakje en een verwarmend drankje. Om 18.45 uur volgt het avondfeest in de Ginstezaal.” (CLY)