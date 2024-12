Krav Maga bestaat een jaar

Krav Maga Izegem hield een clubfeest voor haar éénjarig bestaan in zaal Stampkot in de Reperstraat. De club groeide het voorbije jaar uit tot één van de grootste Krav Maga clubs van de federatie KMTC.

“Op 7 december hielden we een clubfeest ter ere van het éénjarig bestaan van onze club. Het clubfeest was gratis voor onze leden en partner”, opent Helmut Tack. Helmut is een erkend lesgever Krav Maga en zwarte band Krav Maga uit Izegem. Hij heeft in totaal 20 jaar ervaring in martial arts en startte vzw Krav Maga Izegem op. Bij Krav Maga leer je wettige zelfverdediging.

“We begonnen de avond met een receptie en dankwoord aan onze sponsors, gevolgd door het geven van een kleine attentie aan die sponsors. Daarna trakteerden we onze leden op gratis eten en drank. Tenslotte eindigden we het feestje met een dansje en drankje onder begeleiding van een dj.”

Sterke groei

Op donderdag 7 december 2023 vond de eerste training plaats in de turnzaal van het college van Izegem. In amper één jaar tijd werd Krav Maga Izegem één van de grootste Krav Maga clubs van de federatie KMTC (krav maga trainingscentrum). Er zijn in totaal negen KMTC-locaties. “Die sterke groei hebben we te danken aan de afwisselende trainingen die gegeven worden door enthousiaste en bekwame trainers. Bovendien hebben we een sterke samenhangende groep die gemotiveerd is om altijd bij te leren”, weet Helmut.

“Er werden ook gratis stages gegeven door de verschillende trainers van onze federatie, wat zijn vruchten afgeworpen heeft. We zijn met 5 trainers waaronder 3 zwarte banden. Begin volgend jaar sturen we 2 leden naar de opleidingscursus om trainer te worden. We zitten dus in volle groei.”

“We hebben momenteel 55 leden. Elke week hebben we nieuwe proefaanvragen om toe te treden bij onze club. De nieuwe leden kunnen steeds aan twee gratis proeftrainingen deelnemen. We zijn tevens een vzw dus we houden de prijzen zo laag mogelijk. Wat ook plezant is, is dat we echt een familieclub proberen te zijn”, besluit Helmut. (RV)