Koude Voetentocht keert op 3 november terug

Op vrijdagavond 3 november organiseert de Landelijke Gilde Beveren-Roeselare opnieuw de Koude Voetentocht. Wandelliefhebbers kunnen zich er uitleven op een tocht van zo’n 7 kilometer langs rustige, landelijke wegen. Achteraf kunnen de deelnemers nog genieten van vol-au-vent met frietjes à volonté.

De Landelijke Gilde Beveren-Roeselare is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen is. De ondertussen 104 leden zetten zich in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland, het dorp en de land- en tuinbouw.

Daarnaast organiseren ze, in nauwe samenwerking met de vrouwelijke collega’s van Ferm-Beveren, ook jaarlijks tal van evenementen. Waaronder de Koude Voetentocht op vrijdag 3 november. Dat is een avondlijke wandeling van zo’n 7 kilometer langs rustige, landelijke wegen in Beveren-Roeselare. “Deelnemers kunnen hiervoor tussen 18.30 uur en 19.30 uur starten aan het Parochiaal Centrum aan de Izegemseaardeweg”, vertelt José D’hoop, secretaris van de Landelijke Gilde Beveren-Roeselare. “Onderweg voorzien we dan een tussenstop waar er soep of een ander drankje te verkrijgen is. Na de wandeling kunnen de deelnemers ook nog genieten van vol-au-vent met frietjes à volonté met bijhorende groentjes en een drankje naar keuze.”

Inschrijven

Wie als volwassene lid is van de Landelijke Gilde of van Ferm, betaalt hiervoor 20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Volwassenen die geen lid zijn, betalen 24 euro en de kinderen tot 12 jaar 12 euro. Wie over een vrijetijdspas beschikt, krijgt 50% korting. Inschrijven kan door het totaalbedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de Landelijke Gilde van Beveren-Roeselare: BE41 7386 0200 0210. Bij de betaling dien je de namen van de deelnemers, het aantal volwassenen en kinderen te vermelden. Inschrijven kan nog tot en met zondag 29 oktober.

120 deelnemers

Momenteel telt de organisatie al een twintigtal inschrijvingen, maar net zoals de vorige jaren verwachten ze zo’n 120 deelnemers. Het is trouwens de tweede editie van de Koude Voetentocht aan het Parochiaal Centrum. “Vroeger vond het evenement plaats aan een hoeve, maar sinds vorig jaar zitten we dus aan het Parochiaal Centrum. Dat bespaart ons vooral veel werk, want alles is er aanwezig qua tafels en stoelen. Terwijl dat op de hoeve niet het geval was. Dat wordt bij alle leden positief onthaald. We zijn dus blij dat de Koude Voetentocht ook dit jaar weer daar kan plaatsvinden”, besluit José.