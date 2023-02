Kortrijkse Sint-Elooisparochie en De Spatjesreiken cheques uit voor jongerenprojecten

‘De Spatjes eint an uldere frak’: ze vieren met dit stuk straks hun 90ste verjaardag, maar intussen toonde de legendarische toneelgroep van Overleie zijn goed hart met de uitreiking in de Kortrijkse Sint-Elooiskerk van drie cheques van telkens 1.000 euro ten voordele van enkele jongerenprojecten.

De Spatjes maakten hetzelfde mee als vele verenigingen. Drie jaar geleden stonden ze klaar om hun zoveelste stuk op de planken te brengen toen corona uitbrak. Ook in 2021 en 2022 konden ze niet optreden. In december vorig jaar toen de coronapandemie was gaan liggen, wilde de Sint-Elooisparochie voor het tweede jaar op rij een kersthappening organiseren.

Kerstspel

Er werd naast een kooroptreden ook geopteerd voor een kerstspel. De Spatjes kregen de vraag en waren maar wat blij dat ze eindelijk weer in actie mochten komen. Regisseur Wim Van Elslander schudde ‘De Spatjes bie de gebeurs’ uit zijn pen en het kerstspel in de trant van De Spatjes werd drie keer opgevoerd tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

“We zijn blij dat we met de opbrengst drie projecten kunnen steunen voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben”, zegt Inès Roosen, die zowel actief is bij De Spatjes als bij de lokale pastorale ploeg van Sint-Elooi. “Drie cheques van elk 1.000 euro konden we schenken aan de vzw Jongerenwelzijnswerk en aan de scholen De Sprong uit de Rekollettenstraat en het Sint-Amandscollege Noord. Het gaat onder meer over ‘lege brooddozen’ en ook om logopedie voor kinderen uit gezinnen met financiële problemen.”

Première

Intussen is de kaartenverkoop volop begonnen voor ‘De Spatjes eint an uldere frak’, waarvan de première plaats heeft op vrijdag 17 maart, waarna er in het parochiecentrum Sint-Elooi nog negen opvoeringen volgen. Ook hiervan zal een deel van de opbrengst naar goede doelen gaan. Info en kaartenverkoop: Ticket Service (056 23 98 55) of online via www.despatjes.be.

(NOM)