Kortrijkse cultuurraad – verenigingsplatform zet jubilerende verenigingen in de bloemen

De Kortrijkse cultuurraad – verenigingsplatform heeft drie jubilerende verenigingen in de bloemetjes gezet tijdens een jaarlijkse bijeenkomst waar ze het jaarverslag 2024 toelichten. Dit was een ideale gelegenheid om 25-, 50- en 100-jarig bestaan van deze drie gewaardeerde lokale verenigingen, die elk op hun eigen manier bijdragen aan het culturele leven van Kortrijk in de kijker te plaatsen.

De vriendenkring Directies SG Groeninge vierde haar 25-jarig bestaan, terwijl de vereniging Archeologie Zuid-West-Vlaanderen haar halve eeuw bereikte. De K.F.V. De Leie – Philatelic Club is zelfs al 100 jaar actief. De drie verenigingen ontvingen bloemen uit handen van de nieuwe schepen van cultuur, Felix De Clerck (TBSK), als blijk van waardering voor hun lange en waardevolle inzet.

Tijdens de samenkomst werd ook het jaarverslag gepresenteerd aan een volle zaal, met muzikale ondersteuning van de Koninklijke Muziekvereniging Sint Jan Marke. Na de officiële gedeelte werden de verenigingen, samen met de culturele werkgroepen van de stad, uitgenodigd om in een informele sfeer samen te komen aan de bar. Stad Kortrijk heeft acht culturele wekgroepen: Aalbeke-Arko, verenigd Bissegem, culturele werkgroep-dorpsraad Marke, Heuls DenkPlatform, culturele werkgroep Kooigem, gemeenschapsraad Rollegem en de culturele werkgroep Kortrijk centrum.

Jubilerende verenigingen

De vriendenkring Directies SG Groeninge onderhoudt al 25 jaar de contacten tussen actieve en gepensioneerde directies binnen de Schoolgemeenschap Groeninge. De vereniging organiseert culturele uitstappen en activiteiten, en bezoekt tentoonstellingen om de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Filip Vanwildemeersch, afgevaardigde van de vereniging, ontving de bloemen voor hun bijzondere bijdrage.

De vereniging Archeologie Zuid-West-Vlaanderen viert haar 50-jarig bestaan en is al vijf decennia actief in het opgraven en bestuderen van geschiedenis in de regio. Joris Van de Putte, vertegenwoordiger van de vereniging die werd geprezen voor hun passie voor archeologie en hun bijdrage aan de lokale cultuur.

De K.F.V. De Leie – Philatelic Club, opgericht in 1925, vierde haar eeuwfeest. Deze vereniging zet zich gepassioneerd in voor het bevorderen van de filatelie, het verzamelen van postzegels, en het verspreiden van kennis over culturele en historische aspecten van postzegels. André Vandamme ontving namens de vereniging de bloemen.

Alle drie de verenigingen werden niet alleen in de bloemetjes gezet, maar kregen ook een oorkonde.

De cultuurraad kijkt uit naar de toekomst, waarin zij de vele andere verenigingen van Kortrijk blijven ondersteunen en waarderen. Lieven Maertens, voorzitter Verenigingsplatform is hoopvol. “Ik hoop dat alle verenigingen dankzij een goed werking bijdragen tot het culturele welzijn van onze stad en vice Versa, een stad die zijn culturele verenigingen weet te waarderen en bijspringt waar nodig”, aldus Maertens.