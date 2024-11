Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer dopen clublokaal DAMBOE SCHEURE

Heel wat potentiële namen voor het nieuwe clublokaal van de Kon. Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke passeerden de voorbije maanden de revue. Tot iedereen het eens werd over het idee van muzikant Aäron Louwyck: “We zoeken al lang een naam die ook de link legt met onze muziek. Omdat het nieuwe lokaal ook wel op een scheure lijkt, deed mij dit denken aan embouchure. Dat is de Franse term die verwijst naar de lipspanning die je nodig hebt om een blaasinstrument te bespelen. Elk instrument heeft dan ook zijn specifieke mondstuk. Maar dat Franse woord wordt in het West-Vlaams verbasterd tot amboesjeure. Zo kwamen we ook uit bij de scheure en iedereen vond de naam DAMBOE SCHEURE origineel en helemaal passen bij ons lokaal.” Op de foto zien we Aäron Louwyck, dirigent Jeroen Hillewaere, schepenen Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt en Ivan Vancayseele, en Carlos Vanden Bussche (voorzitter Kon. Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke). (foto MVO)