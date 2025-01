Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merkem organiseert kippenfestijn

Op zaterdag 1 februari tussen 19 en 21 uur en op zondag 2 februari vanaf 11.30 uur kan men in het Stationshuis halve kip met frietjes en groentjes gaan smullen of op zondag afhalen om thuis te genieten. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is er keuze tussen een kippenbil of frikandellen. De bar, in de kleine zaal, is open een halfuur voor het kippenfestijn start om iedereen de kans te geven vooraf een aperitiefje te nemen. Bestellen kan tot maandag 27 januari via www.harmoniemerkem.be. Meer info bij Wim Capoen (0498 85 46 31). Kostprijs: volwassenen 18 euro, kinderen: kippenbil, frietjes en groenten 10 euro – frikandel met frietjes en groenten ook 10 euro. Op de foto zien we vooraan v.l.n.r. Johny Degrauwe, Miet Zoete, Danny Vanroose, Wim Capoen en Danny Hondeghem; achteraan v.l.n.r. Jurgen Levon, Marjolein Capoen en Delfien Six. Roger Dekeyser ontbreekt op de foto. (foto ACK)