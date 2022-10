Koninklijke Harmonie Leo XIII is 100 jaar jong en viert dit met klank in Izegem

Het is feest bij de Koninklijke Harmonie Leo XIII. De muzikale vereniging mag liefst 100 kaarsjes uitblazen en dat doet ze met een prachtig verjaardagsconcert op zaterdag 8 oktober. De muzikanten hebben er veel zin en beloven er een mooie avond van te maken.

De Koninklijke Harmonie Leo XIII, ook wel ’t Gildemuziek genoemd, heeft dit jaar wel een hele speciale verjaardag te vieren. De harmonie is maar liefst een eeuw jong en dat gaan de muzikanten vieren. “We zijn heel blij dat we dit jaar onze honderdste verjaardag mogen vieren. Het is een jaar waar we echt naar uitgekeken hebben”, vertelt voorzitter Frans Vroman van Leo XIII. “Onze vereniging heeft in die 100 jaar al heel wat meegemaakt en uiteraard was het een komen en gaan van muzikanten.”

De harmonie staat nog altijd onder leiding van dirigent Francis Bonte. Repeteren doen ze op vrijdagavond. “Op ons verjaardagsconcert komt de harmonie natuurlijk aan bod, maar ook onze andere groepen, Toeti en Leotalic, mogen hun ding doen.” Toeti is het jeugdorkest van Leo XIII en dat staat onder leiding van dirigent Lynn Callewaert. Het trommelkorps Leotalic kan rekenen op instructeur Hans Dewachtere.

Luchtig concert

“Elk van onze groepen komt apart aan bod, maar ze treden ook allemaal samen op. Dan zijn we toch met een groep van een 60-tal muzikanten”, weet Frans.

Het concert van zaterdag 8 oktober wordt een mooie mix van wat er in de afgelopen jaren allemaal gebracht werd. “Het wordt een luchtig en plezant optreden met een aantal leuke nummers. Alles samen zullen we ongeveer anderhalf uur muziek brengen en we hopen ons publiek echt te kunnen boeien. Iedereen is meer dan welkom om te komen kijken.”

Het wordt een mooi verjaardagsjaar voor Leo XIII. “We mochten dit schooljaar al optreden op Urban Move en eind augustus hadden we traditiegetrouw onze familiedag waar opnieuw heel wat volk op afkwam”, klinkt het. “Op 22 april van volgend jaar komt er nog een speciale avond aan in Cultuurhuis De Leest, maar meer kunnen we daarover nog niet kwijt.

Het wordt in elk geval een boeiende en verrassende avond!”

De muzikanten van Leo XIII kijken erg uit naar het verjaardagsconcert van zaterdag. “Heel wat van onze leden zullen natuurlijk aanwezig zijn. Muzikanten Bjorn Verschoore en Liske Herbots kunnen er helaas niet bij zijn omdat ze allebei in het buitenland zijn om op te treden en te studeren. We kijken uit naar zaterdag!”

100 jaar Leo XIII is er op zaterdag 8 oktober om 20 uur in het auditorium van Art’Iz in de Kruisstraat 13. De bar is open om 19 uur. Na het concert trakteert de harmonie iedereen op een drankje in de bar. Kaarten kosten 15 euro, 10 euro met vrijetijdspas. Kinderen onder de 12 jaar kunnen er gratis in.

(MV)