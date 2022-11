Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt viert Sint-Ceciliafeest

Op zaterdag 26 november viert de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt voor het eerst sinds 2019 opnieuw het Ceciliafeest. Naar jaarlijkse traditie zullen een week voordien de bestuursleden bezocht worden door Ludo en zijn Nachtridders.

Tijdens het Sint-Ceciliafeest zal voorzitter Patrick Borms zijn muzikanten op gepaste wijze bedanken voor de jaarlijkse inzet. Na de nodige ‘verfrissingen’ in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat trekt het muziekkorps door de straten. Er staat ook een serenade aan de woning van burgemeester Kurt Windels in de Spoorwegstraat op het programma. Daarna brengen de muzikanten een bezoek aan de bewoners van het wzc Maria Rustoord in de Weststraat, waar ze ook de overleden muzikanten tijdens een bezinningsmoment zullen herdenken. Dat zal gebeuren in samenwerking met priester Ludwig Debaere.

’s Avonds barst het feest dan echt los in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat, waar er tijdens het avondfeest heel wat eretekens worden uitgereikt. In 2020 en 2021 kon men immers door corona geen Sint-Ceciliafeest houden en dus werd er ook niemand gehuldigd. Heel wat muzikanten vormen ondertussen een vaste waarde in deze bloeiende muziekvereniging. Kunst Veredelt plant een special vermelding voor Ludo Soenens (55 jaar lid) en Jean-Pierre Vroman (60 jaar lid). Dit feest zal duren tot in de vroege uurtjes. Voor de muzikanten zal het echter een korte nacht zijn, want op zondag 27 november heeft Kunst Veredelt zich geëngageerd om de catering te verzorgen in het WK-dorp op het Marktplein en dit voor de voetbalwedstrijd tussen België-Marokko. De bar is al open om 13 uur, de wedstrijd begint om 14 uur en om 19 uur wordt alles afgesloten.

De eretekens 2020 gaan naar Arthur De Leersnijder (5 jaar), Kasper Dumoulin (10 jaar), Ingrid Meesen (10 jaar), Sarah Wiebouw (15 jaar), Wim Maes (20 jaar) en Ludo Soenens (55 jaar). De eretekens 2021: Xander Vancompernolle (5 jaar), Bert Vanderlinde (5 jaar), Elisah Vanneste (5 jaar), Maité Vermeersch (5 jaar), Eva Clarysse (10 jaar), Victor Deseck (10 jaar), Marte Mestdagh (10 jaar), Judith Leterme (20 jaar), Kristof Desmet (30 jaar) en Jean-Pierre Vroman (60 jaar). De eretekens 2022: Seppe Desmet (5 jaar), Vic Vanlokeren (5 jaar), Lennard Deboosere (10 jaar), Remco Kloek (10 jaar), Kasper Vercruysse (10 jaar), Stijn Declercq (15 jaar), Nele Soenens (25 jaar), Bart Callant (30 jaar), Dries Callant (30 jaar), Veerle Debel (35 jaar) en Andy Desmet (35 jaar).