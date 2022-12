Koninklijke Harmonie Kunst en Vermaak huldigt haar verdienstelijke leden

Een weekend na de collega’s van de harmonie Kunst Na Arbeid van Veldegem, trokken ook de muzikanten, de drumband en de majorettes van Kunst & Vermaak (K&V) musicerend door de straten van hun thuisdorp ter gelegenheid van hun feestdag Sint-Cecilia.

Van de Sint-Leoschool ging het naar enkele zaken langs de Groenestraat die de Zedelgemse harmonie genegen zijn: Leonidas, slagerij Taveirne-Devriendt, en de cafés Chaplin en Cartouche. In Salons Denotter werden in de avonduren alle eretekens opgespeld waarvan de uitreiking, sinds het coronavirus uitbrak, op zich liet wachten. In harmonie- en majoretteminnend Zedelgem zijn het bekende namen op de groepsfoto, onder wie zelfs enkele leden die minstens een halve eeuw het mooie weer maken in het rood-wit korps.

De eretekens van 2020 vallen te beurt aan: Manon Desauvage, Ina Meulemeester en Amaury Storme (vijf jaar majorette), Ella Rosseel (5 jaar drumband), Carine Bultinck (10 jaar drumband), Shirley Cantaert (15 jaar muzikant), Luc Desendere (45 jaar bestuurslid), Erwin De Bois en Willy Provoost (50 jaar muzikant), en Willy De Clerck (65 jaar muzikant.) De eretekens van het tweede coronajaar 2021 kwamen toe aan: Merel Vandenberghe en Amberly Vandevoorde (10 jaar majorette), Senka De Clerck en Lara Demeyere (15 jaar majorette), Gratien Parreyt (15 jaar lid), Mathias Jonckheere (25 jaar muzikant), Tine Neyts (35 jaar muzikant), Henk Van Eenoo en Marnic Gardin (45 jaar muzikant), en Luc Desendere (60 jaar muzikant.) Ten slotte de verdienstelijke leden van 2022: Sarah Vandelanotte (5 jaar majorette), Hanne Hessels (10 jaar majorette), Errin De Cloedt, Nel De Schout en Adelina Storme (15 jaar majorette), Marjolijn Ballanck (20 jaar majorette), Odarka De Bois (25 jaar majorette), Jos Blomme (35 jaar muzikant), Johan Bonte (50 jaar muzikant) en Linda Bonte (50 jaar majorette.) (HV/foto HV)