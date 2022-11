Koninklijke Harmonie De Burgerskring officieel gehuldigd: al 150 jaar een warme familie

De Koninklijke Harmonie De Burgerskring heeft vorige week zaterdag haar 150-jarig bestaan officieel gevierd. Na een wandelconcert door het stadscentrum volgde een ontvangst op het stadhuis. Samen met stadsarchivaris Chris Vandewalle, burgemeester en actief lid Lies Laridon, en voorzitter en schepen Marc De Keyrel reconstrueren we het verhaal van een vereniging die altijd in het hart van de Diksmuidse samenleving heeft gestaan, en haar sociale en muzikale rol wil blijven spelen.

“De fanfare Katholieke Burgerkring Diksmuide werd gesticht in 1872. Het stichtingsjaar treffen we aan op het oude vaandel van de fanfare. De historische foto’s bewijzen ook dit oprichtingsjaar”, vertelt stadsarchivaris Chris Vandewalle. “Ondanks de twee wereldoorlogen is de muziekmaatschappij rechtop gebleven. De maatschappij werd opgericht tot nut en vermaak van al haar leden en ten dienste van alle katholieke maatschappijen. Een foto uit 1888 leert ons dat de Burgerkring toen een 35-tal leden telde. In de lokale kranten van dat jaar vinden we een vermelding terug van de deelname van de Burgerkring aan een muziekfestival in Esen, georganiseerd door de fanfare Sint-Cecilia Esen.”

Dodenmarsen

Na een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog, kwam de heroprichting van de fanfare er in het voorjaar van 1921. De muzikale optredens beperkten zich in die tijd tot de uitvoering van een dodenmars bij het overbrengen van gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

“Een nieuw intern reglement werd in oktober 1927 vastgelegd en kreeg de erkenning van het stadsbestuur. Ernest Hoet werd erevoorzitter, priester Baert proost (geestelijke leider, red.), en Max Van Eygen voorzitter. In die periode telde de fanfare ongeveer 65 leden. Max Van Eygen werd later als voorzitter opgevolgd door Paul Ketele”, vertelt Lies Laridon, burgemeester en actief lid van de harmonie.

Wereldtentoonstelling Antwerpen

“De Burgerskring was altijd bereid om deel te nemen aan de muziekfestivals die werden georganiseerd in omliggende gemeenten. Maar vooral het optreden op de wereldtentoonstelling in 1930 in Antwerpen was voor de muziekmaatschappij een unieke gebeurtenis. Dirigenten uit die tijd waren Polydoor Wyllie, Alberic Moreels, Leopold Verthé, Lucien Coppens (De Panne) en Jules Vanblaere. De vlag met het jaartal 1929 werd overigens met de hand geborduurd door Adrienne Rommelaere, de echtgenote van Bruno Vanbelleghem.”

Na de Tweede Wereldoorlog werd opnieuw verzamelen geblazen. In de naoorlogse periode kende men ups en downs. In 1948 werd de fanfare gekostumeerd, en door deel te nemen aan verschillende provinciale tornooien kon men opklimmen tot de categorie uitmuntendheid. Nadien ging het weer naar eerste afdeling.

De factor Laridon

De Burgerskring en de familie Laridon zijn doorheen de geschiedenis van de harmonie met elkaar verweven. Vandaag zijn burgemeester Lies Laridon en haar broer Henk Laridon nog altijd spelend lid; Henk is bovendien ook proost van de vereniging.

“In 1972 vierde de Koninklijke Fanfare Katholieke Burgerkring haar honderdste verjaardag”, vertelt Lies Laridon. “Daarvoor werd een speciale werkgroep opgericht. Als inzet van het eeuwfeest vond op zaterdag 29 april 1972 een banket plaats in hotel De Vrede. Voorzitter Maurice Laridon hield er een toespraak waarin hij het wel en wee van de voorbije honderd jaar belichtte.”

Ondanks de twee wereld- oorlogen is de muziekmaatschappij overeind gebleven

“Het tweede deel van de eeuwfeestviering vond plaats op zondag 14 mei 1972. De misviering van 9.30 uur werd door de fanfare opgeluisterd, en om 10.30 uur was er een ontvangst op het stadhuis. Een rondgang door de stad besloot het voormiddaggedeelte. In de namiddag, omstreeks 15 uur, volgde een optreden van een vijftal muziekkorpsen: die van Lichtervelde, Kortemark, Rumbeke, Esen en Diksmuide. Ze speelden gezamenlijk onder leiding van dirigent Roger Muylle. De dag werd afgesloten met een concert op de Grote Markt, verzorgd door het Gildemuziek uit Roeselare.”

“Op 22 mei, Sinksenmaandag 1972, zette de fanfare haar jubileumfeest verder met een concert op de Grote Markt en een avondfeest in de Boterhalle, waarbij zangeres Rita Deneve de gastvedette was. Ter gelegenheid van de Oktoberfeesten was er dan een volgend luik, met een muzikale zondagnamiddag. In dat jaar was Maurice Laridon voorzitter, Basiel Ramboer erevoorzitter en Roger Doom proost. Maurice Laridon nam op 31 juli ontslag als voorzitter en werd opgevolgd door Albert Sinnaeve.”

Een feestelijk jaar

En dan is er nog de recente geschiedenis van de harmonie.

“Bijna twee jaar lang konden we door corona amper repeteren, terwijl we normaal gezien meer dan veertig vrijdagen per jaar repeteren, in het auditorium van Kadens”, vertelde schepen Marc De Keyrel, voorzitter van de harmonie, tijdens de plechtige ontvangst op het stadhuis. “Ondanks de moeilijke omstandigheden om in een korte periode alles klaar te stomen, hebben we een mooi – en druk – jubileumprogramma kunnen organiseren.”

“We startten in maart, met een aperitiefconcert tijdens het kippenfestijn, in mei was er een moederdagconcert in de kerk van Woumen, in juni een optreden naar aanleiding van de Sinksenmarkt en in juli een prachtig kioskconcert op de Grote Markt; in augustus hadden we de Vierdaagse, in september ‘Diksmuide verenigt’, in oktober luisterden we de mis op bij onze proost Henk Laridon in Waregem, we hadden de 11-novemberviering en vandaag hebben we onze hoogdag. We sluiten ons feestjaar af met een jubileumconcert op zaterdag 14 januari 2023 in CC Kruispunt: ons Winterconcert, met gastzangeres Hilde Coupé.”

Een mooie toekomst

“Op mijn 23ste Sint-Ceciliafeest als voorzitter ben ik dan ook heel blij, zeker trots, maar vooral dankbaar voor en namens de Koninklijke Harmonie Burgerskring”, benadrukte De Keyrel. “Al ruim dertig jaar mogen we repeteren in een lokaal van de stad Diksmuide, en sinds 2017 in het auditorium van Kadens. We zijn dan ook heel blij we dat we, na de uitbreiding van Kadens, mogen repeteren in de nieuwbouw, in een lokaal met een mooie bergruimte voor onze harmonie.”

“In de voorbije maanden mochten we een vijftal nieuwe muzikanten verwelkomen. De Koninklijke Harmonie Burgerskring kijkt vooruit en we hebben zeker nog een mooie toekomst. We willen vooral als groep de warme familie blijven die ze nu is”, besloot de voorzitter.