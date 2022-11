Koninklijke Fanfare Mesen concerteert in Sint-Niklaaskerk

Nu zondag 27 november luistert de Koninklijke Fanfare Mesen de misviering op ter ere van Sint-Barbara, de patroonheilige van de brandweer en dit om 9.45 uur. “Het is de traditie dat de brandweer ter ere van hun patroonheilige een misviering organiseert en wij luisteren die op met een concert ter ere van Sint-Cecilia, de patroonheilige van alle muziekverenigingen”, zegt dirigent Maxime Liefooghe.

De Mesense dirigent geniet alvast van deze periode. “Bij bevriende muziekkorpsen ging ik al langs. Zoals bij de showband Le Fasam uit Le Bizet. zij werden recent nog derde op het Wereldkampioenschap. Enkele van hun muzikanten spelen ook bij ons.” Voorafgaand aan het concert van nu zondag wordt op vrijdag een algemene repetitie gehouden. “Die noemen we Tabagi. Die term werd al gebruikt door generaties lang voor de onze. Na die algemene repetitie halen we oude stukken boven die we ooit graag hebben gespeeld.”

In de bloemetjes

“We maken ons repetitielokaal gezellig en vieren tot in de vroege uurtjes. Op zaterdag bekomen we, en zetten we alles klaar voor zondag. We starten met enkele muziekstukken voor de misviering begint. Tijdens de misviering spelen we uiteraard ook enkele stukken. Nadien gaan we met z’n allen naar ons repetitielokaal, en worden hierbij vergezeld door de brandweer en alle muzikanten van bevriende orkesten die ons komen steunen.”

Na de misviering wordt verzameld in de Mesense Vredesschool, het lokaal van de Koninklijke Fanfare. “Er is een receptie, waarbij we ook een aantal mensen in de bloemen zetten die een jubileum vieren binnen onze fanfare. Zij krijgen een ereteken en een certificaat. Vervolgens marcheren we al spelend door de stad en bezoeken we de cafés en enkele sympathisanten. Kort na de middag komen we samen in de Faubourg d’Armentières waar we ons feestmaal hebben, gevolgd door een dansfeest.”

Dansen met masker

Dat dansfeest verliep vorig jaar in mineur. “Door een enorme stijging in het aantal coronabesmettingen en -doden deed de overheid met onmiddellijke ingang nieuwe maatregelen ingaan. En dit op maandag, waardoor wij op zondag nog nét ons feest konden vieren, maar om 23 uur moesten we sluiten. Vanaf de dag nadien mocht geen enkel evenement nog plaatsvinden. We dansten toen allemaal verplicht met mondmaskers aan, ongelooflijk als je dat vandaag bedenkt. We maakten buiten in de uitzonderlijke sneeuw een supermooie groepsfoto.”

“Steeds meer muzikanten vinden de weg naar onze groep. De sfeer is zeer goed”

Het feest van Sint-Cecilia is voor de Koninklijke Fanfare telkens een magisch weekend. “Het is de bekroning van een topjaar en is gratis voor iedere muzikant. En dat aantal muzikanten groeit. Wij staan enorm bekend voor onze fantastische sfeer, ongeacht leeftijd of taal die we spreken. We zorgen goed voor elkaar, we spelen hele mooie, voor het publiek herkenbare muziek, en waken over een goede sfeer.”

Slagwerklessen

“En dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen de weg vinden naar onze groep. Waar we enkele jaren geleden op ons best met zowat 20 muzikanten konden uitpakken, zullen we komende zondag met 35 muzikanten aantreden. Na Nieuwjaar starten we met slagwerklessen die ik zelf zal geven. Wij waren ooit de kinderen en kleinkinderen van de muzikanten die de drive van ons orkest waren. Wij hebben altijd naar hen opgekeken. En nu is het onze beurt”, besluit Maxime Liefooghe.