Koninklijke Fanfare De Orpheonisten huldigt muzikanten: “We bestaan uit een mix van jongeren en ouderen”

Tijdens het Sint-Ceciliafeest van zaterdag 26 november, huldigde voorzitter Rudi Clybouw in het ontmoetingscentrum tal van muzikanten voor hun jarenlange inzet bij de Koninklijke Fanfare De Orpheonisten Moere. De oudste muzikant, met 60 jaar trouwe dienst, is Guido Snauwaert, wonende in Moerdijkbeek West op het grondgebied Koekelare. En zo zijn er nog enkele die op het grondgebied Koekelare wonen, maar in Moere bij De Orpheonisten hun muzikale talenten tonen.

Weinig verenigingen halen de dag van vandaag nog de leeftijd van 160 jaar, maar de Koninklijke fanfare De Orpheonisten uit Moere blaast het al meer dan anderhalve eeuw uit en is zeker verre van dood. Integendeel, deze prachtige muziekvereniging bestaande uit een mix van jongeren, prille dertigers, veertigers en vijftigers, alsook kranige zestigers en zeventigers bloeit als nooit te voren en hoort beslist nog niet thuis in een museum. Het oudste lid binnen de fanfare is Koekelarenaar Guido Snauwaert (72), een ambtenaar van financiën op rust. De man viert dit jaar, met zijn 60 jaar dienst, zijn muzikaal gouden jubileum. En op zaterdag 17 december pakt de fanfare uit met haar jaarlijks kerstconcert in de Sint-Niklaaskerk van Moere. Ook bugelspeler Guido Snauwaert zal present zijn.

Gehuldigden

Volgende mensen kregen een attentie of werden door voorzitter Clybouw vereremerkt: bestuurslid Carine Logghe – geen muzikante – kreeg een attentie voor haar tien jaar inzet. Ook dirigent Geert Vanhoutte en Hannes Vansevenant kregen een waardering voor hun jarenlange inzet als bestuursleden. Volgende muzikanten kregen een ereteken, voor het jaar 2020: Joachim Dewulf en Britt Grootaerd (5 jaar), Joeri Staelens (15 jaar), Tilde Brackx, Marlies Dumelie, Goele Vansevenant en Laura, Lien en Patrick Zwertvagher (25 jaar), Henk Vanhove (35 jaar), An Sanctorum en Saskia Snauwaert (40 jaar) en Freddy Schoonvaere (55 jaar). Voor het jaar 2021: Riet Coppens (10 jaar) en Johan Mergaert (55 jaar). Voor het jaar 2022: Axel Bocquez en Tim Paepe (5 jaar), Lore Crutelle en Femke Maertens (10 jaar), Tom Vanhoutte (15 jaar), Nele Deprez (35 jaar) en Guido Snauwaert (60 jaar). (EV)