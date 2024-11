Koninklijke duivenwacht in feeststemming

Ondanks de toenemende vergrijzing binnen de duivensport blijft de Koninklijke Duivenwacht uit Lendelede sterk overeind. Vlaamse duiven zijn wereldwijd een gegeerd product, vooral in landen zoals China, waar de duivensport enorm populair is. Toch richt de Lendeleedse maatschappij zich op de gewone hobbyist met een klein budget, die deelneemt voor het plezier. Helaas is de sport niet populair onder jongeren, waardoor het aantal liefhebbers jaarlijks afneemt. Toch gaat het goed bij de Lendeleedse maatschappij. Vanaf de start van het seizoen in april werden massaal duiven ingemand. Met 60 wedstrijden en in totaal 18.704 deelnemende duiven was het opnieuw een succesvol jaar. Het lokaal staat bekend om zijn snelheids- en halve fondvluchten, zonder nationale competities.

Kampioenenhuldiging

Het seizoen werd traditioneel afgesloten met het kampioenenfeest, dit jaar in zaal Lindelei. Tussen de feestelijke gangen door werden de kampioenen gehuldigd. Johan Devos werd kampioen in de sprint met oude en jaarse duiven. Luc Vercoillie excelleerde met een dubbele titel: kampioen sprint jonge duiven én superkampioen jonge duiven. Jan Steven was de beste boven Parijs met oude duiven, terwijl team Hooymans de titel behaalde met jonge duiven. Luc Vercoillie werd daarnaast ook kampioen kleine halve fond. De vijfdaagse in augustus leverde Dominique Grymonprez de eindoverwinning op. (foto CLY)