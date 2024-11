Koninklijk Harmonieorkest Oedelem viert 185-jarig bestaan

Het Koninklijk Harmonieorkest Oedelem viert dit jaar zijn 185-jarig bestaan met twee concerten op 15 en 16 november om 20 uur in OC De Kleine Beer in Beernem. Dit jaar worden de concerten georganiseerd in het thema Hollywood en brengt het orkest legendarische filmmuziek op een eigen manier.

Het Koninklijk Harmonieorkest Oedelem, opgericht in 1839, is een van de oudste harmonieorkesten van België. Het orkest voor de herfstconcerten telt 55 leden en wordt geleid door Pieter Lagacie. “Ons ledenaantal bleef ondanks de coronapandemie stabiel”, vertelt voorzitter Chris Grammens. Bovendien hebben we een mooie mix van jong en oud. Ook qua beroepen is er een enorme diversiteit, van professors en dokters tot loodgieters en leerkrachten. Dat is zonder meer onze sterkte”, klinkt het enthousiast.

kwetsbare mensen

De voorbije maanden bereidde het orkest zich nauwgezet voor om het herfstconcert tot in de puntjes af te werken. “Maandag doen we nog een grote repetitie met een volledige doorloop. Op donderdag, een dag voor het eerste concert, doen we dat nog eens over. We schreven dit jaar ook een aantal organisaties die met kwetsbare mensen werken, aan. Zo komt er donderdag bijvoorbeeld een delegatie van Ter Muiden naar onze repetitie kijken. Dat is een toegankelijke manier om met het orkest in aanraking te komen en we zijn verheugd dat ook die mensen op die manier eens kunnen komen kijken.”

rode loper

Het herfstconcert van Het Harmonisch Orkest wordt deze keer feestelijk ingekleed in ware Hollywood-stijl. Er komt een rode loper en twee fotografen zullen al het publiek op beeld vastleggen. We brengen stukken als The Best of Bond, Avatar en La La Land. Het belooft dus weer een fantastische avond te worden”, besluit de voorzitter. (AVH)

De reguliere ticketprijzen zijn achttien euro, studenten betalen tien euro, en kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis binnen. Voor meer informatie en de laatste tickets kunt u terecht op www.harmonie-Oedelem.be.