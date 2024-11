KLJ organiseert walking dinner en BeeJeeBee’r Party

KLJ Staden richt op 8 november een walking dinner in. De dag nadien organiseert de jeugdbeweging zijn traditionele Bee Jee Bee’r Party. “De fuif en het walking dinner vinden plaats in een tent aan de Lindestraat”, vertelt woordvoerder Vic Delarue. “Het walking dinner start om 19.30 uur. Voor 25 euro kan je genieten van een aperitief met fingerfoodhapjes, verschillende foodcorners en dessertglaasjes. De Bee Jee Bee’r Party vindt plaats op 9 november vanaf 21.30 uur”, gaat Vic verder. “Er is een ruime bar. Voor wie ouder is dan 18 is er een cocktailbar. Er zijn ook hamburgers te krijgen. Diverse dj’s zorgen voor de muzikale ambiance. Kaarten zijn enkel aan de deur te krijgen.” (BCH/foto JCR)

Meer info en kaarten voor het walking dinner: 0477 39 09 89