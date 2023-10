KLJ Lendelede brengt met ‘Per Ongeluk’ opnieuw een theaterstuk uit

De twee laatste weekends van oktober speelt KLJ Lendelede in Den Tap in de Pastoor de Beirstraat vier keer ‘Per Ongeluk’, een toneelstuk van Pol Anrys in een regie van de zussen Evelien en Ellen Coghe.

“De KLJ speelt om de twee jaar een toneelstuk”, zegt Romy Vandewalle. “Jaarlijks zou het voor de meeste KLJ-leden (we hebben nu een 60-tal leden) niet mogelijk zijn omdat er heel veel voorbereiding mee gepaard gaat. Eind juni begonnen we al te repeteren en we zijn dat ook tijdens de vakantiemaanden blijven doen omdat heel wat van onze spelende leden precies dan meer tijd kunnen vrijmaken voor toneel.”

“Er zijn trouwens ook nog onze jaarlijks weerkerende activiteiten, zoals de spaghettiavond en het paasbal, een bezoekje aan een pretpark… Allemaal activiteiten waar we ook veel tijd in steken. En met de opbrengst van onze toneelavonden kunnen we dan weer andere activiteiten aan een voordelig tarief aanbieden aan onze leden.”

Zussen regisseren

“We kiezen meestal met enkele KLJ-leden zelf een stuk in functie van het aantal spelers die kunnen meedoen. En we kunnen ook de rollen een beetje aanpassen als dat moet. Het moest voor ons opnieuw een komedie zijn die niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen aanspreekt. En daar zullen de twee zussen-regisseurs zeker voor zorgen. Ze staan uiteraard ook zelf achter de keuze van het stuk. De KLJ koos voor de zussen omdat ze erom bekend staan graag met jonge mensen te werken.”

Ellen (41) en Evelien Coghe (44) hebben een gemeenschappelijke interesse. Ze zijn niet alleen zussen, ze delen ook de passie voor theater, woorden, expressie, drama, fantasie, applaus en zo veel meer. Ze maakten kennis met het theater in hun tienerjaren bij theatergezelschappen Het Spoor en De Wissel in buurgemeente Heule. Ze acteerden zelf al verschillende jaren, ze grimeerden en ontwierpen decors. En in 2008 begonnen ze allebei te regisseren, nadat ze diverse workshops en opleidingen in regie en theater volgden. “We werken graag met jonge durvers en met jongeren die de eerste stappen zetten op een podium”, zeggen Ellen en Evelien.

Korte inhoud

Een verlovingsring belandt van perron 12 op perron 13. Per ongeluk of toch niet per ongeluk? Er is namelijk geen perron 13 en er is ook geen ring te bespeuren. Onder de bruggen op perrons huizen alleen clochards, onbetrouwbare sukkelaars. Wie heeft dan die ring? Want zonder ring kan er toch geen verloving zijn? Of toch wel? En hoe zit dat met perron 13? Je ontdekt het als je komt kijken naar die romantische komedie.

Acteurs en actrices

De spelers: Odiel Vanoverberghe (Frederik, jongste directeur ooit bij Agristo), Fien Spillebeen (Isabelle, dochter van de CEO van Agristo en bijna verloofde van Frederik), Michiel Debussche (Anton, kreupele dakloze broer van Ron, Gauthier D’Hondt (Ron, blinde dakloze, broer van Anton), Floor Vanhaesebrouck (Tania, bazige dakloze), Sarah Vandennieuwenborgh (Vanessa, onbeholpen dakloze), Romy Vandewalle (Suzy, hoogzwanger dakloos meisje) , Maxim Vandecasteele (politieagent) en Merel Maes (politieagent en jeugdconsulente).

Praktisch

De KLJ speelt Per Ongeluk in Den Tap op vrijdag 20 oktober om 20.30 uur, zaterdag 21 oktober om 20 uur, vrijdag 27 oktober om 20.30 uur en zaterdag 28 oktober om 20 uur. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de zaal. kun Je kan die telefonisch bestellen bij Gauthier D’hondt via gsm 0470 30 47 24 of via bestuur en leden van KLJ Lendelede.