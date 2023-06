Klein maar Dapper huldigt Frieda en Hubert

Kaartclub ‘Klein maar Dapper’ vierde zijn kampioenenviering in volkscafé De Novene in Zwevezele. Burgemeester Lieven Huys kwam langs en verzorgde het woordje. “Jullie zijn de kaartclub met de eerlijkste naam. Jullie zijn niet de grootste kaartclub, maar dapper zijn jullie in elk geval. Jullie kaartclub beschikt over zo’n 15 leden. Tijdens deze bijeenkomst maken we officieel bekend welke mannelijke en vrouwelijk kaarter uit uw club het seizoen 2022- 2023 de titel van kampioen achter zijn of haar naam mag schrijven. We maken er samen een feest van.” Bij de vrouwen is Frieda Verhegge kampioene. Tweede is Annie Vermeersch en derde is Cecile Pyfferoen. Bij de mannen is Hubert Gyssels kampioen. Tweede is Johny Verheyen en derde is André Standaert. Het nieuwe kaartseizoen start op zaterdag 24 juni. (NS/foto Nele)